Arka Sıradakiler'in Oktay'ın kalpleri çalan Oktay'ı artık 47 yaşında! Bülent Çetinaslan'ın son halini görenler gözlerine inanamadı
Bir döneme damga vuran gençlik dizilerinden biriydi Arka Sıradakiler... Yoksul bir yaşan süren ailelerinin çocuklarının eğitimlerini aldıkları bir lisede yaşananları anlatan dizinin yıldızlarından biri de Bülent Çetinaslan'dı. Dizide Bülent karakterine hayat veren sonrasında da ortalıkta görünmeyen Bülent Çetinaslan aeta zamanı durdurmuş gibi. Son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte başta Bülent Çetinaslan olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri...
08.03.2022 09:51 - Son Güncelleme: 08.03.2022 09:51
Arka Sıradakiler'in sevilen karakteri Oktay'ı canlandıran Bülent Çetinaslan'ın son hali görenleri şaşırtıyor.
Yayınlandığı dönemde Arka Sıradakiler'in Oktay'ı olarak genç kızların sevgilisi olan yakışıklı oyuncu Bülent Çetinaslan için yıllar adeta durmuş gibi.
Şimdilerde 47 yaşında olan Bülent Çetinaslan eski fit halinden hiçbir şey kaybetmemiş. İşte Arka Sıradakiler'in Oktay'ı Bülent Çetinaslan'ın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...