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Arka Sıradakiler'in dobra kızı Özge'ydi ortalıktan kayboldu! Sevda Dalgıç kaslı vücuduyla ortaya çıktı yer yerinden oynadı

2007-2012 yılları arasında yayınlandığında ekranlara damgasını vurmuştu Arka Sıradakiler. Bülent Çetinaslan, Fırat Çöloğlu, Temmuz Karikutal, Sinem Öztürk, Pelin Akil, Bülent Emin Yarar, Gürbey İleri, Gözde Mukavelat, Zeynep Tuğçe Bayat gibi isimlerin rol aldığı dizi kendi yıldızlarını çıkardı. Bazıları ise ortalardan kayboldu. O kayıplarından biri de Sevda Dalgıç. Arka Sıradakiler'de, dizinin dobra kızı Özge karakterine hayat veren Sevda Dalgıç o dönem hayli sıra dışı bir imajla izleyici karşısına çıkıyordu. Sonradında birkaç yapımda rol alsa da ışığı ekranlarda çok parlamadı. Şimdiyse sosyal medyada oldukça aktif. Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın son halini görenler gözlerine inanamadı. Gelin bakalım.

23.03.2021 09:54 - Son Güncelleme: 23.03.2021 09:54
Arka Sıradakiler'in dobra kızı Özge'ydi ortalıktan kayboldu! Sevda Dalgıç kaslı vücuduyla ortaya çıktı yer yerinden oynadı

Bir döneme damgasını vuran ve uzun yıllar boyunca ekranlarda yerini alan Arka Sıradakiler dizisinde hayat verdiği Özge karakteri ile şöhreti yakalayan Sevda Dalgıç, bir hayli değişti. Dalgıç'ın son halini görenler gözlerine inanamadı.

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Arka Sıradakiler'in dobra kızı Özge'ydi ortalıktan kayboldu! Sevda Dalgıç kaslı vücuduyla ortaya çıktı yer yerinden oynadı

2007 yılında yayınlanan Arka Sıradakiler o dönem epey popülerdi, özellikle liselileri ekran başına kitliyordu.

Arka Sıradakiler'in dobra kızı Özge'ydi ortalıktan kayboldu! Sevda Dalgıç kaslı vücuduyla ortaya çıktı yer yerinden oynadı

Dizide en sevilen karakterlerden bir tanesi de Özge'ydi.

Arka Sıradakiler'in dobra kızı Özge'ydi ortalıktan kayboldu! Sevda Dalgıç kaslı vücuduyla ortaya çıktı yer yerinden oynadı

Sevda Dalgıç'ın canlandırdığı Özge karakteri dobralığıyla izleyenlerin beğenisini toplamıştı.

Arka Sıradakiler'in dobra kızı Özge'ydi ortalıktan kayboldu! Sevda Dalgıç kaslı vücuduyla ortaya çıktı yer yerinden oynadı

Arka Sıradakiler'in asi kızı Özge ise geçtiğimiz yıllarda Avlu dizisinde yer almış değişimi ile dudak uçuklatmıştı.