Arka Sıradakiler dizisinin Gamze'si Sinem Öztürk hakkında şok gerçek ortaya çıktı!

Arka Sıradakiler dizisinde Gamze karakterine hayat veren Sinem Uslu, 2016 yılında Mustafa Uslu ile dünyaevine girmiş ve geçtiğimiz Mart ayında ikiz bebeklerini dünyaya getirmişti. Bir kanalda yayınlanan magazin programına konuk olan Sinem Öztürk'ün eşi Mustafa Uslu'nun yaşı herkesi şok etti. İşte Sinem Öztürk ile eşi Mustafa Uslu'nun arasındaki yaş farkı...

04.07.2019 12:48 - Son Güncelleme: 04.07.2019 12:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





