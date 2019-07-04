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Arka Sıradakiler dizisinin Gamze'si Sinem Öztürk hakkında şok gerçek ortaya çıktı!

Arka Sıradakiler dizisinde Gamze karakterine hayat veren Sinem Uslu, 2016 yılında Mustafa Uslu ile dünyaevine girmiş ve geçtiğimiz Mart ayında ikiz bebeklerini dünyaya getirmişti. Bir kanalda yayınlanan magazin programına konuk olan Sinem Öztürk'ün eşi Mustafa Uslu'nun yaşı herkesi şok etti. İşte Sinem Öztürk ile eşi Mustafa Uslu'nun arasındaki yaş farkı...

04.07.2019 12:48 - Son Güncelleme: 04.07.2019 12:48
Arka Sıradakiler dizisinin Gamze'si Sinem Öztürk hakkında şok gerçek ortaya çıktı!

Yasemin Öztürk ile eşi Mustafa Uslu'nun arasındaki yaş farkı magazin gündemine bomba gibi düştü.
1985 doğumlu Yasemin Öztürk ile 1962 doğumlu Mustafa Uslu geçtiğimiz Mart ayında ikiz bebeklerini kucaklarına almışlardı. İşte Yasemin Öztürk'ün eşi Mustafa Uslu ve diğer ünlü isimlerin eşleri...

Arka Sıradakiler dizisinin Gamze'si Sinem Öztürk hakkında şok gerçek ortaya çıktı!

BARIŞ FALAY VE EŞİ ESRA RONABAR

Arka Sıradakiler dizisinin Gamze'si Sinem Öztürk hakkında şok gerçek ortaya çıktı!
Arka Sıradakiler dizisinin Gamze'si Sinem Öztürk hakkında şok gerçek ortaya çıktı!
Arka Sıradakiler dizisinin Gamze'si Sinem Öztürk hakkında şok gerçek ortaya çıktı!
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