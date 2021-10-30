Arif Susam’ın gözlerden sakındığı eşi bakın kim çıktı! Gören şaştı kaldı işte usta sanatçının sır gibi sakladığı güzel eşi Perihan...
Arif Susam'ın gözlerden sakındığı eşi bakın kim çıktı! Türk fantezi müziğinin efsane isimlerinden Arif Susam, sunuculuğunu Hüsnü Şenlendirici, Hakan Altun ve Sibel Can'ın üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler adlı programa konuk oldu. Ümit Besen ve Nejat Alp ile izleyicilere müzik şöleni yaşatan Arif Susam'ı özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Usta sanatçının özellikle 1980 yılında nikah masasına oturduğu eşi merak konusu oldu. Arif Susam ile mutlu bir evlilik sürdüren Perihan Hanım ise güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. İşte usta sanatçı Arif Susam'ın gözlerden sakındığı eşi Perihan...
30.10.2021 22:53
- Son Güncelleme: 30.10.2021 22:53