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Haberler Magazin Arif Susam’ın gözlerden sakındığı eşi bakın kim çıktı! Gören şaştı kaldı işte usta sanatçının sır gibi sakladığı güzel eşi Perihan...

Arif Susam’ın gözlerden sakındığı eşi bakın kim çıktı! Gören şaştı kaldı işte usta sanatçının sır gibi sakladığı güzel eşi Perihan...

Arif Susam'ın gözlerden sakındığı eşi bakın kim çıktı! Türk fantezi müziğinin efsane isimlerinden Arif Susam, sunuculuğunu Hüsnü Şenlendirici, Hakan Altun ve Sibel Can'ın üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler adlı programa konuk oldu. Ümit Besen ve Nejat Alp ile izleyicilere müzik şöleni yaşatan Arif Susam'ı özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Usta sanatçının özellikle 1980 yılında nikah masasına oturduğu eşi merak konusu oldu. Arif Susam ile mutlu bir evlilik sürdüren Perihan Hanım ise güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. İşte usta sanatçı Arif Susam'ın gözlerden sakındığı eşi Perihan...

30.10.2021 22:53 - Son Güncelleme: 30.10.2021 22:53
Arif Susam’ın gözlerden sakındığı eşi bakın kim çıktı! Gören şaştı kaldı işte usta sanatçının sır gibi sakladığı güzel eşi Perihan...

Ünlü sanatçı Arif Susam, Ümit Besen ve Nejat Alp ile birlikte Şarkılar Bizi Söyler adlı eğlence programına konuk oldu. Güçlü sesi ve yorumuyla seyircisine keyifli anlar yaşatan Susam'ın özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

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Arif Susam’ın gözlerden sakındığı eşi bakın kim çıktı! Gören şaştı kaldı işte usta sanatçının sır gibi sakladığı güzel eşi Perihan...

Usta sanatçının özellikle 1980 yılında nikah masasına oturduğu eşi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Arif Susam'ın eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı.

Arif Susam’ın gözlerden sakındığı eşi bakın kim çıktı! Gören şaştı kaldı işte usta sanatçının sır gibi sakladığı güzel eşi Perihan...

Arif Susam ile mutlu bir evlilik sürdüren Perihan Hanım ise güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

Arif Susam’ın gözlerden sakındığı eşi bakın kim çıktı! Gören şaştı kaldı işte usta sanatçının sır gibi sakladığı güzel eşi Perihan...

İşte Arif Susam başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

Arif Susam’ın gözlerden sakındığı eşi bakın kim çıktı! Gören şaştı kaldı işte usta sanatçının sır gibi sakladığı güzel eşi Perihan...

NAZAN KESAL

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