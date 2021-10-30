Arif Susam’ın gözlerden sakındığı eşi bakın kim çıktı! Gören şaştı kaldı işte usta sanatçının sır gibi sakladığı güzel eşi Perihan...

Ünlü sanatçı Arif Susam, Ümit Besen ve Nejat Alp ile birlikte Şarkılar Bizi Söyler adlı eğlence programına konuk oldu. Güçlü sesi ve yorumuyla seyircisine keyifli anlar yaşatan Susam'ın özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.