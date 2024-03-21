Ardıç ismini koymuşlardı! Yargı'nın romantik savcısı Kaan Urgancıoğlu ailesiyle gezmede! Ardıç bakın kime benziyor...

Yargı'nın yıldızı Kaan Urgancıoğlu, 19 Haziran'da sevgilisi Burcu Denizer ile Atina'nın Türkiye Başkonsolosluğu'nda gerçekleşen nikah töreniyle hayatını birleştirmişti. Son dönemde dizinin yanı sıra minik ve tatlı ailesiyle de gündeme gelen Kaan Urgancıoğlu, Emirgan'da görüntülendi. Kaan Urgancıoğlu ve Eşi Burcu Denizer, oğulları Ardıç'ın kime benzediği sorulunca verdikleri cevaplarla güldürdü.Bakın Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun minik oğlu Ardıç kime benziyormuş...
Yargı'nın yıldızı Kaan Urgancıoğlu, 19 Haziran'da sevgilisi Burcu Denizer ile Atina'nın Türkiye Başkonsolosluğu'nda gerçekleşen nikah töreniyle hayatını birleştirmişti.
Çift mutlu evliliklerini Ardıç adını verdiği oğullarıyla taçlandırdı.
Evliliğinin ilk meyvesini aldıktan sonra hastane çıkışı soruları yanıtlayan Kaan Urgancıoğlu, "Doğum anında Burcu'nun yanındaydım. Zor bir doğum oldu, uzun sürdüğü için yorucuydu. Film izlemek gibiydi o an... Sanki benim başıma gelmiyor ama arka koltuktan bir gerilim filmi izliyormuş gibi oldum. Mutlu sonla bir film izledim diyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.