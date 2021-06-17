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Arda Türkmen'in sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı ilk kez yaptılar! İşte şef Arda Türkmen ve sevgilisi

46 yaşındaki ünlü şef Arda Türkmen özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih ediyor. Özellikle son yıllarda yaptığı programlarla adından söz ettiren Arda Türkmen İngilizce İşletme ve Sahne ve Gösteri sanatları mezunu olsa da kendini tutkunu olduğu mutfağa adadı. Kendisine şöhreti getiren mutfak ona şöhretin de kapılarını açtı. Şimdilerde tatilde olan Arda Türkmen'in sevgilisi bakın kim.

17.06.2021 13:13 - Son Güncelleme: 17.06.2021 13:13
Arda Türkmen'in sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı ilk kez yaptılar! İşte şef Arda Türkmen ve sevgilisi

46 yaşındaki şef Arda Türkmen ile sosyal medya fenomeni sevgilisinden bir ilk geldi. Yaklaşık bir yıldır birlikte olan çift, aşklarını gözden uzak yaşıyorlardı. İkili, ilk defa sosyal medyadan fotoğraflarını paylaştı. İşte başta Arda Türkmen olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

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Arda Türkmen'in sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı ilk kez yaptılar! İşte şef Arda Türkmen ve sevgilisi

TANSEL ÖNGEL VE SEVGİLİSİ NEŞE ÇAKIR

Arda Türkmen'in sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı ilk kez yaptılar! İşte şef Arda Türkmen ve sevgilisi
Arda Türkmen'in sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı ilk kez yaptılar! İşte şef Arda Türkmen ve sevgilisi
Arda Türkmen'in sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı ilk kez yaptılar! İşte şef Arda Türkmen ve sevgilisi