Arda Türkmen'in sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı ilk kez yaptılar! İşte şef Arda Türkmen ve sevgilisi

46 yaşındaki ünlü şef Arda Türkmen özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih ediyor. Özellikle son yıllarda yaptığı programlarla adından söz ettiren Arda Türkmen İngilizce İşletme ve Sahne ve Gösteri sanatları mezunu olsa da kendini tutkunu olduğu mutfağa adadı. Kendisine şöhreti getiren mutfak ona şöhretin de kapılarını açtı. Şimdilerde tatilde olan Arda Türkmen'in sevgilisi bakın kim.

17.06.2021 13:13 - Son Güncelleme: 17.06.2021 13:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





