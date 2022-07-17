Arda Türkmen baba oluyor! Fenomen eşi Melodi Elbirliler karnı burnunda tekne pozlarını paylaştı! İlk yorum Aslıhan Güner’den...
Birbirinden lezzetli yemek tarifleri ile ünlenen deneyimli şef Arda Türkmen, sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler ile 2021'de görkemli bir düğünle evlenmişti. Ünlü çift cephesinden müjdeli haber geldi. Romantik pozlarıyla sık sık gündem olan ikili, yeni bir paylaşımda bulunarak bebek beklediklerini açıkladı. Eşi Arda Türkmen'i yanına alarak teknede karnı burnunda poz veren Elbirliler, "Bizden size güzel bir haber; pek yakında 3 kişiyiz" ifadelerini kullandı. Ünlü çift ilk yorum Aslıhan Güner'den gelirken tekne pozları sosyal medyayı salladı. İşte Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler'in müjdeli haberi duyurdukları o paylaşım...
17.07.2022 22:22 - Son Güncelleme: 17.07.2022 22:22
Ünlü şef Arda Türkmen, sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler ile 2021'de görkemli bir düğünle evlenmişti.
Eşi Arda Türkmen'i yanına alarak teknede karnı burnunda poz veren Elbirliler, "Bizden size güzel bir haber; pek yakında 3 kişiyiz" ifadelerini kullandı.