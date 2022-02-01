Arda Turan'ın eşi üçüncü çocuk açıklamasını patlattı! "Kalabalık aile seviyoruz" diyen Aslıhan Doğan Turan...
Arda Turan'ın eşi üçüncü çocuk açıklaması yaptıi gündeme bomba gibi düştü. 2019 yılında nikah masasına oturan Aslıhan Doğan ile Arda Turan çifti, oğulları Hamza Arda'yı aynı yıl ekim ayında, Asil Aslan'ı ise 2020'de kucaklarına aldı. Yeniden çocuk sahibi olmak istediğini açıklayan Aslıhan Doğan Turan, "Kız istiyoruz. Sadece benim istememle olmuyor tabii, Arda da istiyor" dedi.
"BENİM ARKAMDAN YEDİRİYORLAR"
Arda Turan'ın eşi üçüncü çocuk açıklamasını patlattı! "Kalabalık aile seviyoruz" diyen Aslıhan Doğan Turan bakın neler söyledi...
Çocuklarının her şeyin üstünde olduğunu söyleyen Turan, annesi ve kayınvalidesinin torunları için adeta delirdiğini anlattı. Turan, "Benim arkamdan yediriyorlar. Cumartesileri bizim Bayrampaşa günlerimiz, kayınvalidemlere gidiyoruz yemek için. Eski jenerasyon çocukları patlayana kadar yedirmek istiyor." dedi.
"KALABALIK AİLE YAŞAMINI SEVİYORUZ"
Geçtiğimiz günlerde kendi YouTube kanalında kocası Arda Turan'ı ağırlayan Aslıhan Doğan, "Günümüzde evlilikler zor. İnsanlar en ufak olayda hemen boşanıyorlar. Biz de arada bir tartışıyoruz. Bu küçük kavgalar, ilişkiyi dinamik tutuyor bence." dedi.