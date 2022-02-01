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Haberler Magazin Arda Turan'ın eşi üçüncü çocuk açıklamasını patlattı! "Kalabalık aile seviyoruz" diyen Aslıhan Doğan Turan...

Arda Turan'ın eşi üçüncü çocuk açıklamasını patlattı! "Kalabalık aile seviyoruz" diyen Aslıhan Doğan Turan...

Arda Turan'ın eşi üçüncü çocuk açıklaması yaptıi gündeme bomba gibi düştü. 2019 yılında nikah masasına oturan Aslıhan Doğan ile Arda Turan çifti, oğulları Hamza Arda'yı aynı yıl ekim ayında, Asil Aslan'ı ise 2020'de kucaklarına aldı. Yeniden çocuk sahibi olmak istediğini açıklayan Aslıhan Doğan Turan, "Kız istiyoruz. Sadece benim istememle olmuyor tabii, Arda da istiyor" dedi.

01.02.2022 13:09 - Son Güncelleme: 01.02.2022 13:22
Arda Turan’ın eşi üçüncü çocuk açıklamasını patlattı! Kalabalık aile seviyoruz diyen Aslıhan Doğan Turan...

"BENİM ARKAMDAN YEDİRİYORLAR"

Arda Turan'ın eşi üçüncü çocuk açıklamasını patlattı! "Kalabalık aile seviyoruz" diyen Aslıhan Doğan Turan bakın neler söyledi...

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Arda Turan’ın eşi üçüncü çocuk açıklamasını patlattı! Kalabalık aile seviyoruz diyen Aslıhan Doğan Turan...

Çocuklarının her şeyin üstünde olduğunu söyleyen Turan, annesi ve kayınvalidesinin torunları için adeta delirdiğini anlattı. Turan, "Benim arkamdan yediriyorlar. Cumartesileri bizim Bayrampaşa günlerimiz, kayınvalidemlere gidiyoruz yemek için. Eski jenerasyon çocukları patlayana kadar yedirmek istiyor." dedi.

Arda Turan’ın eşi üçüncü çocuk açıklamasını patlattı! Kalabalık aile seviyoruz diyen Aslıhan Doğan Turan...

İki oğlu olan Turan, "Kız istiyoruz. Sadece benim istememle olmuyor tabii, Arda da istiyor." diye konuştu.

Arda Turan’ın eşi üçüncü çocuk açıklamasını patlattı! Kalabalık aile seviyoruz diyen Aslıhan Doğan Turan...

"KALABALIK AİLE YAŞAMINI SEVİYORUZ"

Geçtiğimiz günlerde kendi YouTube kanalında kocası Arda Turan'ı ağırlayan Aslıhan Doğan, "Günümüzde evlilikler zor. İnsanlar en ufak olayda hemen boşanıyorlar. Biz de arada bir tartışıyoruz. Bu küçük kavgalar, ilişkiyi dinamik tutuyor bence." dedi.

Arda Turan’ın eşi üçüncü çocuk açıklamasını patlattı! Kalabalık aile seviyoruz diyen Aslıhan Doğan Turan...

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan ise "Bizim şansımız; eğlenceli bir çift olmamız. Birbirimize hâlâ aşığız. Saygılı ve hoşgörülüyüz. Kalabalık aile yaşamını seviyoruz." diye konuştu.

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