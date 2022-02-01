Arda Turan'ın eşi üçüncü çocuk açıklamasını patlattı! "Kalabalık aile seviyoruz" diyen Aslıhan Doğan Turan...

Çocuklarının her şeyin üstünde olduğunu söyleyen Turan, annesi ve kayınvalidesinin torunları için adeta delirdiğini anlattı. Turan, "Benim arkamdan yediriyorlar. Cumartesileri bizim Bayrampaşa günlerimiz, kayınvalidemlere gidiyoruz yemek için. Eski jenerasyon çocukları patlayana kadar yedirmek istiyor." dedi.