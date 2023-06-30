Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'dan sonra eltisi de mi hamile o paylaşım ortalığı karıştırdı! Sık sık bebek sorusuna maruz kalan Katre Turan...
Arda Turan ile 2018'de nikah masasına oturan Aslıhan Doğan Turan, oğlu Asil Aslan'ın doğumunun hemen akabinde yeniden bebek sahibi olmak istediğini söylüyordu. Kalabalık aileleri sevdiğini söyleyen Turan'ın geçtiğimiz günlerde 3. bebeğe hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Ancak Turan Ailesi'ne müjdeler bitmiyor. İddialara göre Turan'ın eltisi Katre Turan da bebek bekliyor. İşe detaylar...
30.06.2023 11:12 - Son Güncelleme: 30.06.2023 11:12
Eyüpspor'un başına geçen Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan'ın üçüncü bebeklerini beklediği ortaya çıkmıştı.
BU KARELER ORTALIĞI KARIŞTIRDI
Bayram nedeniyle eşi Okan Turan'la paylaşım yapan Katre Turan ortalığı karıştırdı.