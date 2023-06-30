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Haberler Magazin Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'dan sonra eltisi de mi hamile o paylaşım ortalığı karıştırdı! Sık sık bebek sorusuna maruz kalan Katre Turan...

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'dan sonra eltisi de mi hamile o paylaşım ortalığı karıştırdı! Sık sık bebek sorusuna maruz kalan Katre Turan...

Arda Turan ile 2018'de nikah masasına oturan Aslıhan Doğan Turan, oğlu Asil Aslan'ın doğumunun hemen akabinde yeniden bebek sahibi olmak istediğini söylüyordu. Kalabalık aileleri sevdiğini söyleyen Turan'ın geçtiğimiz günlerde 3. bebeğe hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Ancak Turan Ailesi'ne müjdeler bitmiyor. İddialara göre Turan'ın eltisi Katre Turan da bebek bekliyor. İşe detaylar...

30.06.2023 11:12 - Son Güncelleme: 30.06.2023 11:12
Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’dan sonra eltisi de mi hamile o paylaşım ortalığı karıştırdı! Sık sık bebek sorusuna maruz kalan Katre Turan...

Turan Ailesi'ne çifte müjde...

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Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’dan sonra eltisi de mi hamile o paylaşım ortalığı karıştırdı! Sık sık bebek sorusuna maruz kalan Katre Turan...

Mutlu evliliklerini 2018'de dünyaya gelen Hamza Arda ve 2020'de dünyaya gelen Asil Aslan'la taçlandıran Turan çifti, büyük bir heyecan yaşıyor.

Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’dan sonra eltisi de mi hamile o paylaşım ortalığı karıştırdı! Sık sık bebek sorusuna maruz kalan Katre Turan...

Eyüpspor'un başına geçen Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan'ın üçüncü bebeklerini beklediği ortaya çıkmıştı.

Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’dan sonra eltisi de mi hamile o paylaşım ortalığı karıştırdı! Sık sık bebek sorusuna maruz kalan Katre Turan...

Ancak 2. Sayfa'nın haberine göre mutluluk katmerlendi.

Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’dan sonra eltisi de mi hamile o paylaşım ortalığı karıştırdı! Sık sık bebek sorusuna maruz kalan Katre Turan...

BU KARELER ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Bayram nedeniyle eşi Okan Turan'la paylaşım yapan Katre Turan ortalığı karıştırdı.

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