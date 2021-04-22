RAMAZAN İMSAKİYE
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Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’dan itiraflar peş peşe geldi! “Benim hayatımın bilinmeyen bir kısmı var”

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'dan itiraflar peş peşe geldi! Futbolcu Arda Turan ile yaptığı evlilikle adını duyuran Aslıhan Doğan Turan, katıldığı bir YouTube programında samimi açıklamalarda bulundu. "Benim hayatımın bilinmeyen bir kısmı var" diyen Turan'dan itiraflar peş peşe geldi. Günlük rutinini anlatan Aslıhan Turan'ın açıklamalarının ardından ünlü isimlerin eşleri de merak konusu oldu. İşte Aslıhan Turan'ın açıklamaları ve ünlü isimlerin merak edilen eşleri…

22.04.2021 10:53 - Son Güncelleme: 22.04.2021 10:53
Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’dan itiraflar peş peşe geldi! “Benim hayatımın bilinmeyen bir kısmı var”

Arda Turan ile 2018 yılında nikah masasına oturan Aslıhan Doğan Turan, bu evlilikten iki erkek çocuk dünyaya getirdi. Sosyal medya paylaşımlarıyla oldukça ilgi çeken Turan'ın özel hayatı da merak konusu.

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Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’dan itiraflar peş peşe geldi! “Benim hayatımın bilinmeyen bir kısmı var”

Bir YouTube programına konuk olan Aslıhan Doğan Turan, hakkında bilinmeyenleri anlattı. Samimi açıklamalarda bulunan ünlü isim, şunları söyledi: "Her gün saat 07.00'de kalkarım. Akşam 22.00'da yatmış olurum.

Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’dan itiraflar peş peşe geldi! “Benim hayatımın bilinmeyen bir kısmı var”

Mutfakta iyi olmaya çalışıyorum. Ama el lezzetim Dilan kadar iyi değil. Ben çok aileciyim. Arda'nın ailesiyle hep beraberim.

Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’dan itiraflar peş peşe geldi! “Benim hayatımın bilinmeyen bir kısmı var”

'HAFTADA BİR BAYRAMPAŞA'YA GİDERİM'
Bir de benim şöyle bir şeyim var, haftada bir Bayrampaşa'ya giderim. Orada vakit geçirmeyi seviyorum. Çocuklarım orada o kadar mutlu ki, babaannesiyle ve dedesiyle o kadar güzel vakit geçiriyorlar ki... Benim o anda onları izlemek hoşuma gidiyor. O yüzden Bayrampaşa'yı rutin hale getirdim."

Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’dan itiraflar peş peşe geldi! “Benim hayatımın bilinmeyen bir kısmı var”

Aslıhan Turan'ın samimi açıklamalarının ardından ünlü isimlerin eşleri ve günlük rutinleri merak konusu oldu. İşte ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri…