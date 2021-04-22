Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’dan itiraflar peş peşe geldi! “Benim hayatımın bilinmeyen bir kısmı var”

'HAFTADA BİR BAYRAMPAŞA'YA GİDERİM'

Bir de benim şöyle bir şeyim var, haftada bir Bayrampaşa'ya giderim. Orada vakit geçirmeyi seviyorum. Çocuklarım orada o kadar mutlu ki, babaannesiyle ve dedesiyle o kadar güzel vakit geçiriyorlar ki... Benim o anda onları izlemek hoşuma gidiyor. O yüzden Bayrampaşa'yı rutin hale getirdim."