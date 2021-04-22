Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’dan itiraflar peş peşe geldi! “Benim hayatımın bilinmeyen bir kısmı var”
Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'dan itiraflar peş peşe geldi! Futbolcu Arda Turan ile yaptığı evlilikle adını duyuran Aslıhan Doğan Turan, katıldığı bir YouTube programında samimi açıklamalarda bulundu. "Benim hayatımın bilinmeyen bir kısmı var" diyen Turan'dan itiraflar peş peşe geldi. Günlük rutinini anlatan Aslıhan Turan'ın açıklamalarının ardından ünlü isimlerin eşleri de merak konusu oldu. İşte Aslıhan Turan'ın açıklamaları ve ünlü isimlerin merak edilen eşleri…
'HAFTADA BİR BAYRAMPAŞA'YA GİDERİM'
Bir de benim şöyle bir şeyim var, haftada bir Bayrampaşa'ya giderim. Orada vakit geçirmeyi seviyorum. Çocuklarım orada o kadar mutlu ki, babaannesiyle ve dedesiyle o kadar güzel vakit geçiriyorlar ki... Benim o anda onları izlemek hoşuma gidiyor. O yüzden Bayrampaşa'yı rutin hale getirdim."