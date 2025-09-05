PODCAST CANLI YAYIN

Arda Turan Ukraynalı muhabirle göz temasından kaçınmıştı! Aslıhan Doğan Turan röportaj hakkında ilk kez konuştu

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan'ın Ukraynalı spor muhabiri Daria Bondar Savina ile röportajında yaşanan ilginç anlar sosyal medyada gündem olmuştu. Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'dan bu görüntülerle ilgili ilk açıklama geldi. Doğan, röportajdaki durumu esprili bir dille değerlendirirken "İnşallah ayıp olmamıştır" dedi. Detaylar haberimizde...

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan'ın geçtiğimiz aylarda Ukraynalı spor muhabiri Daria Bondar Savina ile yaptığı röportaj, sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Turan'ın röportaj sırasında muhabirle göz teması kurmaması dikkat çekmiş ve çeşitli yorumlara neden olmuştu.

Ukraynalı muhabirle göz temasından kaçınmıştı! Aslıhan'dan ilk açıklama

Bu görüntülerle ilgili ilk açıklama ise Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'dan geldi. Magazin muhabirlerine konuşan Doğan, "Güldük, çok tatlı biri bu arada. Ben kendisini de tanıdım, gördüm. Kendisi de evli bu arada, inşallah ayıp olmamıştır onlara da." diyerek durumu esprili bir şekilde değerlendirdi.

Eşi Arda Turan ile bu konuyu konuşup konuşmadığı sorulduğunda ise Doğan, "Arda ile bu konuyu hiç konuşmadım, komik çünkü." yanıtını verdi.

Aslıhan Doğan'ın bu samimi ve rahat tavrı sosyal medyada da olumlu karşılandı.

