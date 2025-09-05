Arda Turan Ukraynalı muhabirle göz temasından kaçınmıştı! Aslıhan Doğan Turan röportaj hakkında ilk kez konuştu
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan'ın Ukraynalı spor muhabiri Daria Bondar Savina ile röportajında yaşanan ilginç anlar sosyal medyada gündem olmuştu. Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'dan bu görüntülerle ilgili ilk açıklama geldi. Doğan, röportajdaki durumu esprili bir dille değerlendirirken "İnşallah ayıp olmamıştır" dedi. Detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: