Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan'ın yeni evi adeta saray yavrusu! Baştan aşağı yenilendi, fiyatı dudak uçuklattı
Galatasaray'a geri dönen Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan'ın yeni evi adeta saray yavrusu! Mart 2018'de dünyaevine giren, ilk oğulları Hamza Arda'yı Ekim 2018'de ikinci oğulları Asil Aslan'ı da geçtiğimiz haziran ayında kucağına alan Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan çifti, evlerini büyüttü. 'Hedefim 4 çocuk' diyen Aslıhan Doğan Turan ile eşi Arda Turan'ın baştan aşağı yenilettiği evin fiyatı dudak uçuklattı!
Galatasaray'a geri dönen Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan'ın yeni evi adeta saray yavrusu! Mart 2018'de dünyaevine giren, ilk oğulları Hamza Arda'yı Ekim 2018'de ikinci oğulları Asil Aslan'ı da geçtiğimiz haziran ayında kucağına alan Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan çifti, evlerini büyüttü. 'Hedefim 4 çocuk' diyen Aslıhan Doğan Turan ile eşi Arda Turan'ın baştan aşağı yenilettiği evin fiyatı dudak uçuklattı!
"Üçüncü bebek için fazla beklemeyeceğiz. Hedefimiz 4" diyen Aslıhan Doğan Turan ve eşi Arda Turan yeni eviyle gündemde. Büyüyen ailesi için yeni bir yuva satın alan Arda Turan'ın evinin ücreti dudak uçuklattı. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt'un bugünkü yazısında Arda Turan ve Aslıhan Turan'ın yeni evlerini kaleme aldı. İşte o yazı…
Kiracı olarak oturdukları Beykoz Çubuklu Vadi'de ev sahibi olan ve en az 3-4 çocuk düşündükleri için sitenin en büyük villalarından birini satın alan Arda, yeni yuvaları için 5 milyon dolar ödemişti. Öğrendim ki Turan Ailesi, pandeminin hemen başında satın aldıkları yuvalarına daha geçen ay taşınabilmiş! Çünkü Arda ile eşi Aslıhan Hanım, 2 dönüm bahçe içinde yer alan, 5 oda 3 salondan oluşan 600 metrekarelik villayı tepeden tırnağa değiştirtmiş!
İş insanının avukatı Iyaz Çimen, "Defne Samyeli'nin evden tahliye edilmesi için ayrıca İcra Mahkemesi'ne tahliye davası açtık. Defne Samyeli, aylık 16 bin 720 lira olan kira bedelini 2019'un mart ayından beri ödememektedir. Haciz memurları aracılığıyla borçlunun oturduğu evine gidilerek adreste defter tutulmasını istiyoruz" iddialarında bulundu.