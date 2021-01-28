Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan'ın yeni evi adeta saray yavrusu! Baştan aşağı yenilendi, fiyatı dudak uçuklattı

Kiracı olarak oturdukları Beykoz Çubuklu Vadi'de ev sahibi olan ve en az 3-4 çocuk düşündükleri için sitenin en büyük villalarından birini satın alan Arda, yeni yuvaları için 5 milyon dolar ödemişti. Öğrendim ki Turan Ailesi, pandeminin hemen başında satın aldıkları yuvalarına daha geçen ay taşınabilmiş! Çünkü Arda ile eşi Aslıhan Hanım, 2 dönüm bahçe içinde yer alan, 5 oda 3 salondan oluşan 600 metrekarelik villayı tepeden tırnağa değiştirtmiş!