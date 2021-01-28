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Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan'ın yeni evi adeta saray yavrusu! Baştan aşağı yenilendi, fiyatı dudak uçuklattı

Galatasaray'a geri dönen Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan'ın yeni evi adeta saray yavrusu! Mart 2018'de dünyaevine giren, ilk oğulları Hamza Arda'yı Ekim 2018'de ikinci oğulları Asil Aslan'ı da geçtiğimiz haziran ayında kucağına alan Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan çifti, evlerini büyüttü. 'Hedefim 4 çocuk' diyen Aslıhan Doğan Turan ile eşi Arda Turan'ın baştan aşağı yenilettiği evin fiyatı dudak uçuklattı!

28.01.2021 09:17 - Son Güncelleme: 28.01.2021 09:30
Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan'ın yeni evi adeta saray yavrusu! Baştan aşağı yenilendi, fiyatı dudak uçuklattı

"Üçüncü bebek için fazla beklemeyeceğiz. Hedefimiz 4" diyen Aslıhan Doğan Turan ve eşi Arda Turan yeni eviyle gündemde. Büyüyen ailesi için yeni bir yuva satın alan Arda Turan'ın evinin ücreti dudak uçuklattı. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt'un bugünkü yazısında Arda Turan ve Aslıhan Turan'ın yeni evlerini kaleme aldı. İşte o yazı…

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Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan'ın yeni evi adeta saray yavrusu! Baştan aşağı yenilendi, fiyatı dudak uçuklattı

Kiracı olarak oturdukları Beykoz Çubuklu Vadi'de ev sahibi olan ve en az 3-4 çocuk düşündükleri için sitenin en büyük villalarından birini satın alan Arda, yeni yuvaları için 5 milyon dolar ödemişti. Öğrendim ki Turan Ailesi, pandeminin hemen başında satın aldıkları yuvalarına daha geçen ay taşınabilmiş! Çünkü Arda ile eşi Aslıhan Hanım, 2 dönüm bahçe içinde yer alan, 5 oda 3 salondan oluşan 600 metrekarelik villayı tepeden tırnağa değiştirtmiş!

Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan'ın yeni evi adeta saray yavrusu! Baştan aşağı yenilendi, fiyatı dudak uçuklattı

Yeni yuvalarının dekorasyonunu ise ünlü iç mimar Hakan Ezer'e teslim etmişler. Ezer, Arda ve eşinin istekleri doğrultusunda resmen bir saray yavrusu yaratmış. Turan çiftinin yeni yuvasını henüz birkaç kişi görmüş ve onlar da anlata anlata bitiremiyor.

Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan'ın yeni evi adeta saray yavrusu! Baştan aşağı yenilendi, fiyatı dudak uçuklattı

DEFNE SAMYELİ

Defne Samyeli'nin evinde büyük şok! İş insanı Yusuf Araz, iki yıldır kira borcunu ödemediği iddiasıyla sunucu Defne Samyeli'ni icraya vererek haciz işlemlerini başlattı. Önceki gün Samyeli'nin oturduğu evdeki bir kısım eşyaya haciz memuru tarafından el konuldu.

Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan'ın yeni evi adeta saray yavrusu! Baştan aşağı yenilendi, fiyatı dudak uçuklattı

İş insanının avukatı Iyaz Çimen, "Defne Samyeli'nin evden tahliye edilmesi için ayrıca İcra Mahkemesi'ne tahliye davası açtık. Defne Samyeli, aylık 16 bin 720 lira olan kira bedelini 2019'un mart ayından beri ödememektedir. Haciz memurları aracılığıyla borçlunun oturduğu evine gidilerek adreste defter tutulmasını istiyoruz" iddialarında bulundu.