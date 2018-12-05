Arda Turan eşi Aslıhan Doğan Turan için kesenin ağzını açtı! İşte Ardanın Aslıya milyonluk jesti

Arda Turan eşi Aslıhan Doğan Turan için kesenin ağzını açtı! İşte Arda'nın Aslı'ya milyonluk jesti
Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan Turan için önceki gün akşam sürpriz bir parti organize etti. 2 ay önce anne olan Aslıhan Doğan Turan'ın 33.yaş günü partisinde davetliler arasında Oğulcan Engin, Mustafa Ceceli ve sevgilisi Selin İmerve Ümit Karan'da vardı. Doğum sonrası eşine jestlerine devam eden ünlü futbolcu yine kesenin ağzını açtı. Önümüzdeki yazı eşi ve oğluyla daha rahat geçirebilmek için Bodrum'dan 30 milyon TL'lik bir villa alacağı konuşuluyor...
ALNINDAN ÖPTÜ
Ünlü futbolcu Arda Turan, 2 ay önce oğulları Hamza Arda'yı dünyaya getiren eşi Aslıhan Doğan Turan için önceki akşam ailesinin ve yakın dostlarının katıldığı 40 kişilik bir doğum günü partisi düzenledi. Turan, 33 yaşına basan güzel eşi için iki katlı ve çiçekli bir pasta yaptırdı. Dilek tutup mumları üfleyen Aslıhan Turan'ı Arda Turan, alnından öperek tebrik etti.
ARDA EŞİ ASLIHAN'IN ÇOK SEVDİĞİ VİLLAYI ALACAK
Bu arada ünlü futbolcunun, hem eşine yaş günü jesti olarak hem de oğullarıyla yaz aylarını daha rahat geçirebilmek için Aslıhan Turan'ın çok sevdiği Bodrum'dan villa arayışına girdiği öğrenildi. Arda Turan, konuşulanlara göre Cennet Koyu'ndaki Mandarin Oriental'de bulunan 30 milyon TL değerindeki bir villayla yakından ilgileniyor.