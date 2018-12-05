Arda Turan eşi Aslıhan Doğan Turan için kesenin ağzını açtı! İşte Ardanın Aslıya milyonluk jesti

Arda Turan eşi Aslıhan Doğan Turan için kesenin ağzını açtı! İşte Arda'nın Aslı'ya milyonluk jesti

Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan Turan için önceki gün akşam sürpriz bir parti organize etti. 2 ay önce anne olan Aslıhan Doğan Turan'ın 33.yaş günü partisinde davetliler arasında Oğulcan Engin, Mustafa Ceceli ve sevgilisi Selin İmerve Ümit Karan'da vardı. Doğum sonrası eşine jestlerine devam eden ünlü futbolcu yine kesenin ağzını açtı. Önümüzdeki yazı eşi ve oğluyla daha rahat geçirebilmek için Bodrum'dan 30 milyon TL'lik bir villa alacağı konuşuluyor...

5 Aralık 2018 Çarşamba, 17:24:47 Güncelleme: 17:33:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





