Arda Turan eşi Aslıhan Doğan Turan için kesenin ağzını açtı! İşte Arda'nın Aslı'ya milyonluk jesti

Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan Turan için önceki gün akşam sürpriz bir parti organize etti. 2 ay önce anne olan Aslıhan Doğan Turan'ın 33.yaş günü partisinde davetliler arasında Oğulcan Engin, Mustafa Ceceli ve sevgilisi Selin İmerve Ümit Karan'da vardı. Doğum sonrası eşine jestlerine devam eden ünlü futbolcu yine kesenin ağzını açtı. Önümüzdeki yazı eşi ve oğluyla daha rahat geçirebilmek için Bodrum'dan 30 milyon TL'lik bir villa alacağı konuşuluyor...

5 Aralık 2018 Çarşamba, 17:24:47 Güncelleme: 17:33:33
Arda Turan eşi Aslıhan Doğan Turan için kesenin ağzını açtı! İşte Ardanın Aslıya milyonluk jesti

ALNINDAN ÖPTÜ

Ünlü futbolcu Arda Turan, 2 ay önce oğulları Hamza Arda'yı dünyaya getiren eşi Aslıhan Doğan Turan için önceki akşam ailesinin ve yakın dostlarının katıldığı 40 kişilik bir doğum günü partisi düzenledi. Turan, 33 yaşına basan güzel eşi için iki katlı ve çiçekli bir pasta yaptırdı. Dilek tutup mumları üfleyen Aslıhan Turan'ı Arda Turan, alnından öperek tebrik etti.

Arda Turan eşi Aslıhan Doğan Turan için kesenin ağzını açtı! İşte Ardanın Aslıya milyonluk jesti

"HAMZA ARDA UYANMADAN EVİMİZE DÖNÜYORUZ"

Mekanı gece yarısından önce terk eden çift, çıkışta objektiflere mutluluk pozları verdi. Kısa sürede eski formuna kavuşan Aslıhan Turan, "Eşim yakın arkadaşlarımızla güzel bir organizasyon yapmış. Hamza Arda uyanmadan evimize dönüyoruz" dedi.

Arda Turan eşi Aslıhan Doğan Turan için kesenin ağzını açtı! İşte Ardanın Aslıya milyonluk jesti

ARDA EŞİ ASLIHAN'IN ÇOK SEVDİĞİ VİLLAYI ALACAK

Bu arada ünlü futbolcunun, hem eşine yaş günü jesti olarak hem de oğullarıyla yaz aylarını daha rahat geçirebilmek için Aslıhan Turan'ın çok sevdiği Bodrum'dan villa arayışına girdiği öğrenildi. Arda Turan, konuşulanlara göre Cennet Koyu'ndaki Mandarin Oriental'de bulunan 30 milyon TL değerindeki bir villayla yakından ilgileniyor.

Arda Turan eşi Aslıhan Doğan Turan için kesenin ağzını açtı! İşte Ardanın Aslıya milyonluk jesti

Turan çifti, geçtiğimiz yazı 3 milyon euro değerindeki 24 metrelik ve 3 kamaralı lüks yatla Ege koylarını gezerek geçirmişti.

Arda Turan eşi Aslıhan Doğan Turan için kesenin ağzını açtı! İşte Ardanın Aslıya milyonluk jesti
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