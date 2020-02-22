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Arda Kural Tutunamayanlar dizisiyle setlere geri döndü! İşte Arda Kural 'ın son hali

Eyvah Babam dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran ve yerli Leonardo DiCaprio olarak anılan Arda Kural, çok zor günler geçirmişti. 2017 yılında Psikonevroz teşhisi konulan ve bir süre tedavi gördü. Sağlığına kavuşan Arda Kural setlere geri dönüyor. Tutunamayanlar dizisinde rol alacak olan Arda Kural'ın son hali şaşırttı.

22.02.2020 12:14 - Son Güncelleme: 22.02.2020 12:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





