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Arda Kural Tutunamayanlar dizisiyle setlere geri döndü! İşte Arda Kural 'ın son hali

Eyvah Babam dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran ve yerli Leonardo DiCaprio olarak anılan Arda Kural, çok zor günler geçirmişti. 2017 yılında Psikonevroz teşhisi konulan ve bir süre tedavi gördü. Sağlığına kavuşan Arda Kural setlere geri dönüyor. Tutunamayanlar dizisinde rol alacak olan Arda Kural'ın son hali şaşırttı.

22.02.2020 12:14 - Son Güncelleme: 22.02.2020 12:14
Arda Kural Tutunamayanlar dizisiyle setlere geri döndü! İşte Arda Kural 'ın son hali

'Eyvah Babam' dizisi ile ünlenen ve yerli Leonardo olarak tanınan Arda Kural, zor günleri geride bıraktı. 2017 yılında Psikonevroz teşhisi konulan ve bir süre tedavi gören Kural, setlere geri döndü.

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Arda Kural Tutunamayanlar dizisiyle setlere geri döndü! İşte Arda Kural 'ın son hali

Arda Kural, TRT ekranlarında izleyici ile buluşan 'Tutunamayanlar' dizisinin kadrosuna dahil oldu. Haberi 'Tutunamayanlar' dizisinin senarist ve yönetmenlerinden Osman Nail Doğan Twitter hesabından duyurdu.

Arda Kural Tutunamayanlar dizisiyle setlere geri döndü! İşte Arda Kural 'ın son hali

Arda Kural, 2012 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde şizofreni tedavisi gördüğü haberleriyle gündeme gelmişti. Annesi Gülnur Kural'la birlikte Büyükçekmece'deki bir apartman dairesinde yaşayan oyuncu, maddi sıkıntılar nedeniyle yine zor günler geçirmişti.

Arda Kural Tutunamayanlar dizisiyle setlere geri döndü! İşte Arda Kural 'ın son hali
Arda Kural Tutunamayanlar dizisiyle setlere geri döndü! İşte Arda Kural 'ın son hali

Anne Gülnur Kural, ev sahibinin isteği üzerine eşyalarını alıp abisinin yanına taşındı. Arda Kural ise annesinin ısrarlarına rağmen evden ayrılmak istemedi. Boş dairede kalmaya devam eden eski oyuncu, geceleri de bahçedeki hamakta uyumaya başladı. Ancak komşuları, garip davranışları nedeniyle Kural'dan rahatsız olunca polise şikayette bulundu.

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