Arda Kural Tutunamayanlar dizisiyle setlere geri döndü! İşte Arda Kural 'ın son hali
Eyvah Babam dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran ve yerli Leonardo DiCaprio olarak anılan Arda Kural, çok zor günler geçirmişti. 2017 yılında Psikonevroz teşhisi konulan ve bir süre tedavi gördü. Sağlığına kavuşan Arda Kural setlere geri dönüyor. Tutunamayanlar dizisinde rol alacak olan Arda Kural'ın son hali şaşırttı.
22.02.2020 12:14
- Son Güncelleme: 22.02.2020 12:14
Anne Gülnur Kural, ev sahibinin isteği üzerine eşyalarını alıp abisinin yanına taşındı. Arda Kural ise annesinin ısrarlarına rağmen evden ayrılmak istemedi. Boş dairede kalmaya devam eden eski oyuncu, geceleri de bahçedeki hamakta uyumaya başladı. Ancak komşuları, garip davranışları nedeniyle Kural'dan rahatsız olunca polise şikayette bulundu.
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