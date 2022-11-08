Arda Kural son haliyle şaşkına çevirdi! Psikoz hastalığı yüzünden bambaşka biri olmuştu 15 kilo verdi imaj yeniledi görenler: "Efsane dönmüş"
Arda Kural son haliyle şaşkına çevirdi! Psikoz hastalığı yüzünden bambaşka biri olmuştu 15 kilo verdi imaj yeniledi. Arda Kural'ın son halini görenler, "Efsane dönmüş" yorumları yaptı. Eyvah Babam dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran ve yerli Leonardo DiCaprio olarak anılan Kural, o dönem geleceğin yıldız oyuncularından biri olarak gösteriliyordu. Dünyaca ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio'ya fazlasıyla benzeyen Arda Kural daha sonra ortalardan kayboldu. 2017 yılında Psikonevroz teşhisi konulan ve bir süre tedavi gören Kural, setlere geri döndü. İşte imaj yenileyen Arda Kural'ın son hali...
"EFSANE DÖNMÜŞ"
Arda Kural son haliyle şaşkına çevirdi! Psikoz hastalığı yüzünden bambaşka biri olmuştu 15 kilo verdi imaj yeniledi. Arda Kural'ı görenler, "Efsane dönmüş" demeden geçmedi.
Emret Komutanım, Lise Defteri ve Eyvah Kızım büyüdü yapımlarıyla tanınan ve "Yerli Leonardio DiCaprio" olarak anılan Arda Kural, psikoz teşhisi konulmasının ardından uzun süre sağlık sorunları yaşamıştı.
Sağlık sorunları yüzünden tedavi gören, kilo alan ve ekranlara ara vermek zorunda kalan Kural zor günleri geride bırakmaya çalışıyor. Son olarak Yıldızlara Bak filminde yer alan Arda Kural 6 ay önce 15 kilo verdiğini açıklamıştı.
Kural'ın saçlarını kestirdiği ve oldukça kilo verdiği görüldü. Arda Kural'ı görenler "Efsane dönmüş", "Abi ne güzel olmuşsun", "Eskisi gibi olmuşsun" yorumlarında bulundu.