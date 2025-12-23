Araştırma Şaşırttı: Erkeklere Göre En Çekici Kadın 29 Yaşında
Güzellik kavramı yüzyıllardır tartışılsa da, 2025 yılına ait yeni bir veri analizi "en seksi kadın" profilini bilimsel verilerle tanımlamaya çalışıyor. Erkek dergisi Maxim'in son on yıla ait "En Seksi 100" listelerini mercek altına alan araştırmacılar, modern çekiciliğin şifrelerini çözdüklerini iddia ediyor.
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GÜZELLİK STANDARTLARININ DEĞİŞİMİ
Güzellik algısı sadece bir veri seti değil, aynı zamanda kültürel bir evrim süreci. Araştırma, son yüzyılda "mükemmel vücut" fikrinin nasıl dramatik şekilde değiştiğini de özetliyor:
|Dönem
|İdeal Vücut ve Görünüm Anlayışı
|1910'lar
|Gibson Kızı: Uzun boylu, asil ve "S" şeklinde kıvrımlı bir gövde.
|1920'ler
|Flapper Tarzı: Kısa saçlar, düz göğüs hatları ve daha androjen bir yapı.
|1950'ler
|Kum Saati: Marilyn Monroe etkisiyle dolgun hatlar ve Barbie bebek figürü.
|1960'lar
|Twiggy Akımı: Aşırı zayıflık, küçük göğüsler ve çocuksu bir görünüm.
|1990'lar
|Kate Moss ile popülerleşen çok ince ve solgun grunge tarzı.
|GÜNÜMÜZ
|Fit ve Kaslı: İnce ama sağlıklı, sporla şekillenmiş ve güçlü silüetler.