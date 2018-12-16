Aras Bulut İynemli'nin ablasını görenler şaşıp kalıyor (Ünlülerin kardeşleri ve akrabaları)

Son dönemin popüler yapımlarından Çukur'da rol alan yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli ne kadar popüler olursa olsun, ailesini kameralardan uzak tutmaya çalışanlardan. Her ne kadar erkek kardeşi kendisi gibi oyuncu olsa da bu zamana kadar oyuncu bir kardeşi olduğunu kimse bilmiyordu. Peki Aras Bulut İynemli'nin ablasını biliyor musunuz? Öte yandan Hande Erçel'in kardeşi ise sosyal medya fenomeni ve göz önünde olanlardan. İşte ünlülerin kardeşleri ve akrabaları.

16 Aralık 2018 Pazar, 12:24:21 Güncelleme: 12:44:31
Aras Bulut İynemli'nin ablasını görenler şaşıp kalıyor (Ünlülerin kardeşleri ve akrabaları)

Son dönemde yer aldığı proje ile kariyerinin en parlak dönemlerinden biri yaşayan Aras Bulut İynemli, özel hayatını gözler önünde pek yaşamayanlardan.

Aras Bulut İynemli'nin ablasını görenler şaşıp kalıyor (Ünlülerin kardeşleri ve akrabaları)

Dizide vurdulu kırdılı bir kardeşlik sergileyen Aras Bulut İynemli'nin kardeşleri gerçekten bambaşka insanlar.

Aras Bulut İynemli'nin ablasını görenler şaşıp kalıyor (Ünlülerin kardeşleri ve akrabaları)

Aras Bulut İynemli'nin kendisi gibi oyuncu kardeşi Orçun İynemli'yi mutlaka duymuşsunuzdur. Peki ya ablası Yeşim İynemli'yi?

Aras Bulut İynemli'nin ablasını görenler şaşıp kalıyor (Ünlülerin kardeşleri ve akrabaları)

İŞTE ARAS BULUT İYNEMLİ'NİN ABLASI YEŞİM İYNEMLİ

Aras Bulut İynemli'nin ablasını görenler şaşıp kalıyor (Ünlülerin kardeşleri ve akrabaları)

ARAS BULUT İYNEMLİ'NİNN KARDEŞİ ORÇUN İYNEMLİ

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