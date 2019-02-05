Aras Bulut İynemli'den şok karar! Diziden ayrılıyor mu?
Aras Bulut İynemli'den, sevenlerini üzecek karar! Rol aldığı Çukur adlı diziden ayrılır ama şimdilik... Yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli'nin dizisine, 2 hafta ara vereceği öğrenildi. Ardından akıllara Aras Bulut İynemli diziden ayrılıyor mu? soruları geldi gelmesine ama Aras Bulut İynemli başka bir nedenden ötürü ara verecek. Aras Bulut İynemli henüz resmi olarak açıklanmasa da askere gidiyor olabilir. Yani yakın zamanda ünlülerin askerlik fotoğraflarına Aras Bulut İynemli'nin anıları eklenebilir.
05.02.2019 13:20 - Son Güncelleme: 05.02.2019 16:03
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