Aras Bulut İynemli'den şok karar! Diziden ayrılıyor mu?

STOK SAHNELERLE YERİ DOLDURULACAK

Dizide rolü gereği vurulan ve sahnelerinin hepsi hastanede çekilen ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin askerde olduğu süre boyunca daha önceden çekilmiş stok sahnelerle yerinin doldurulacağı da iddialar arasında yerini aldı.