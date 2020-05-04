Aras Bulut İynemli ile Miray Daner arasındaki ilişkiyi kimse bilmiyordu! Çukur'un yıldızı ve Miray Daner...
Rol aldığı Çukur dizisi ve kısa bir süre önce vizyona giren 7. Koğuştaki Mucize, filmi ile son dönemin en çok konuşulan erkek oyuncularından biri olan Aras Bulut İynemli, bir yandan da özel hayatını özenle saklıyor. Öte yandan son dönemde adı Boran Kuzum ile anılan daha önce Kubilay Aka'yla aşk yaşayan Miray Daner son dönemin parlayan yıldızlarıdan. Peki Aras Bulut İynemli ile Miray Daner arasındaki akrabalık ilişkisini biliyor muydunuz?
Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ile güzel oyuncu Miray Daner arasındaki ilişkiyi duyanlar inanamadı. Peki bu iki ünlü genç oyuncunun nasıl bir bağlantısı var dersiniz. Birçok ünlünün aslında akraba olduğunu bir çoğumuz bilmeyiz. İşte bunlardan ikisi de Aras Bulut İynemli ve Miray Daner. Öte yandan Aras Bulut İynemli'nin kendisi gibi oyuncu bir ağabeyi de bulunuyor. İşte başta Aras Bulut İynemli ve Miray Daner olmak üzere akraba ünlüler.