Aras Bulut İynemli Atatürk dizisi için imaj değiştirdi saç ve bıyık sarı oldu sosyal medya ikiye bölündü: "Kıvanç Tatlıtuğ olmalıydı"
Aras Bulut İynemli Atatürk dizisi için imaj değiştirdi saç ve bıyık sarı oldu. Başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli'nin son hali sosyal medyayı ikiye böldü. Kimileri Atatürk rolü için Aras'ı beğendiğini söylerken kimileri ise, "Kıvanç Tatlıtuğ olmalıydı" yorumları yaptı. Aras Bulut İynemli'nin Atatürk rolü için bölüm başına 700 bin lira kazanacağı iddia edildi.
05.09.2022 14:04 - Son Güncelleme: 05.09.2022 14:04
Aras Bulut İynemli Atatürk dizisi için imaj değiştirdi saç ve bıyık sarı oldu sosyal medya ikiye bölündü.
Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer alacağı Atatürk dizisinin çekimleri başladı. Atatürk rolü için saçlarını ve bıyıklarını sarıya boyatan Aras Bulut İynemli, reklam filminde yeni imajını şapkayla gizledi.
Sosyal medyada tartışmalara neden olan Aras Bulut, Atatürk'e benzemediği ve yerine Kıvanç Tatlıtuğ'un oynaması gerektiği yönünde eleştiriler aldı.