Arabeskin çocuklarıyla küs babaları! Kimi reddetti kimi nikahına gitmedi! Ferdi Tayfur, İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay...

Arabesk müziğinin 'Baba' lakaplı sanatçıları, kariyerleri kadar özel hayatlarıyla da yıllarca adlarından söz ettirdi. Özellikle çocuklarıyla yaşadıkları sorunlarla sık sık magazin manşetlerinde yer aldılar.

Peki milyonları 'baba' diye seslendiği bu sanatçılar neden çocuklarıyla sorun yaşıyor? Sabah'tan Yüksel Aytuğ, konuyla ilgili yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Arabesk müziğin, pek çoğu "Baba" lakaplı ünlüleri ne yazık ki evlatlarının gözünde bu unvana bir türlü erişemiyorlar.