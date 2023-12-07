Apar topar hastaneye kaldırılmış herkesi korkutmuştu! Filiz Akın'dan eşi Sönmez Köksal'la paylaşım "Pek de gülemediğimiz..."

Bir süredir sağlık sorunlarıyla önceki gün sevenleri korkutan bir haber gelmişti.. Yeşilçam'da yer aldığı sayısız filmle efsaneler arasında yer alan Filiz Akın bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık takipçileriyle iletişime geçen Akın, önceki akşam apar topar hastaneye kaldırıldı. Bu haberle herkesi korkutan Akın, bugün eşi Sönmez Köksal ve oğlu İlker İnanoğlu'yla birlikte bir paylaşım yaptı. İşte detaylar...