Apar topar hastaneye kaldırılmış herkesi korkutmuştu! Filiz Akın'dan eşi Sönmez Köksal'la paylaşım "Pek de gülemediğimiz..."

Bir süredir sağlık sorunlarıyla önceki gün sevenleri korkutan bir haber gelmişti.. Yeşilçam'da yer aldığı sayısız filmle efsaneler arasında yer alan Filiz Akın bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık takipçileriyle iletişime geçen Akın, önceki akşam apar topar hastaneye kaldırıldı. Bu haberle herkesi korkutan Akın, bugün eşi Sönmez Köksal ve oğlu İlker İnanoğlu'yla birlikte bir paylaşım yaptı. İşte detaylar...
Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan Filiz Akın'dan önceki gün sevenlerini korkutan bir haber gelmişti.
Usta oyuncu Filiz Akın, ses tellerindeki sorun nedeniyle boğazından parça alınmış ardından da kulağında çıkan tümör nedeniyle ameliyat olmuştu.
Takipçileriyle sık sık sosyal medyadan iletişim kuran Akın, paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyordu. Geçtiğimiz günlerde de apar topar hastaneye kaldırılmıştı Akın.