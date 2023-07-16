Apar topar hastaneye kaldırılan Orhan Gencebay’dan haber var! Hayat arkadaşı Sevim Emre açıkladı! "Bir bölümü tamamen mosmor..."
Akşam Güneşi, Batsın Bu Dünya, Bir Teselli Ver ve daha nicesiyle hafızalara kazınan usta sanatçı Orhan Gencebay, geçen gün korkunç bir kaza geçirdi. Tekneden inerken dengesini kaybederek beton zemine düşen sanatçı, apar topar hastaneye kaldırıldı. Hayranlarını endişelendiren Orhan Gencebay'ın sağlık durumuyla ilgili son bilgiler paylaşıldı. Sevim Emre, "Bir bölümü tamamen mosmor" diyerek sanatçının son durumuyla ilgili konuştu. İşte Orhan Gencebay'ın son sağlık durumu...
16.07.2023 13:30 - Son Güncelleme: 16.07.2023 13:30
Anadolu Yakası'nda bir mekanda hayat arkadaşı Sevim Emre'yle yemek yiyen sanatçı, evine yakın bir iskelede tekneden inmek isterken, beton zemine düştü.
Kalçası ve sırtı yere vuran Orhan Gencebay, acılar içinde kalırken çağrılan ambulansın sedyesine alındı ve hızla hastaneye kaldırıldı.