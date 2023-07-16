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Haberler Magazin Apar topar hastaneye kaldırılan Orhan Gencebay’dan haber var! Hayat arkadaşı Sevim Emre açıkladı! "Bir bölümü tamamen mosmor..."

Apar topar hastaneye kaldırılan Orhan Gencebay’dan haber var! Hayat arkadaşı Sevim Emre açıkladı! "Bir bölümü tamamen mosmor..."

Akşam Güneşi, Batsın Bu Dünya, Bir Teselli Ver ve daha nicesiyle hafızalara kazınan usta sanatçı Orhan Gencebay, geçen gün korkunç bir kaza geçirdi. Tekneden inerken dengesini kaybederek beton zemine düşen sanatçı, apar topar hastaneye kaldırıldı. Hayranlarını endişelendiren Orhan Gencebay'ın sağlık durumuyla ilgili son bilgiler paylaşıldı. Sevim Emre, "Bir bölümü tamamen mosmor" diyerek sanatçının son durumuyla ilgili konuştu. İşte Orhan Gencebay'ın son sağlık durumu...

takvim.com.tr
16.07.2023 13:30 - Son Güncelleme: 16.07.2023 13:30
Apar topar hastaneye kaldırılan Orhan Gencebay’dan haber var! Hayat arkadaşı Sevim Emre açıkladı! Bir bölümü tamamen mosmor...

Türk müziğinin usta isimlerinden Orhan Gencebay, geçen gün korkunç bir kaza geçirdi.

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Apar topar hastaneye kaldırılan Orhan Gencebay’dan haber var! Hayat arkadaşı Sevim Emre açıkladı! Bir bölümü tamamen mosmor...

Anadolu Yakası'nda bir mekanda hayat arkadaşı Sevim Emre'yle yemek yiyen sanatçı, evine yakın bir iskelede tekneden inmek isterken, beton zemine düştü.

Apar topar hastaneye kaldırılan Orhan Gencebay’dan haber var! Hayat arkadaşı Sevim Emre açıkladı! Bir bölümü tamamen mosmor...

Kalçası ve sırtı yere vuran Orhan Gencebay, acılar içinde kalırken çağrılan ambulansın sedyesine alındı ve hızla hastaneye kaldırıldı.

Apar topar hastaneye kaldırılan Orhan Gencebay’dan haber var! Hayat arkadaşı Sevim Emre açıkladı! Bir bölümü tamamen mosmor...

Hastanede yapılan kontrollerde, mucize eseri vücutta kırık ve çatlak olmadığı, darbeye bağlı çeşitli ezilmeler bulunduğu görüldü, tedavi uygulandı.

Apar topar hastaneye kaldırılan Orhan Gencebay’dan haber var! Hayat arkadaşı Sevim Emre açıkladı! Bir bölümü tamamen mosmor...

Tam Bodrum'a tatile gitmek üzereyken yaşanılan bu kaza, çiftin tatil planlarını ertelemelerine sebep oldu.

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