Apar topar ameliyata alınan Alişan'ın son sağlık durumunu eşi Buse Varol duyurdu! Konser yolunda rahatsızlanmıştı

Şarkıcı ve oyuncu Alişan ile 'Dostlar Mahallesi' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı Buse Varol , 2018 yılında nikâh masasına oturdu.

2019'da oğulları Burak'ın doğumu ile ilk kez anne ve baba olma mutluluğunu yaşayan çift, 2021'de kızları Eliz'i kucaklarına aldı.

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Alişan ve Buse Varol dönem evliliklerinde büyük bir kriz yaşamış, boşanacakları dahi iddia edilmişti. Net bir açıklama gelmese de, iddialara göre çiftin aralarının açılmasının nedeni Buse Varol'un, Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından kızı Eliz'in 1. yaş gününü kutlamak istemesiydi.