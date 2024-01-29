Apar topar ameliyata alınan Alişan'ın son sağlık durumunu eşi Buse Varol duyurdu! Konser yolunda rahatsızlanmıştı

Ünlü türkücü Alişan ile 2018 senesinde nikah masasına oturan Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı dünyaya getirmişti. Varol, 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı... Ünlü şarkıcıdan önceki gün kötü haber gelmişti. Konsere giderken rahatsızlanan Alişan, apar topar ameliyata alınmışı. Alişan'ın son sağlık durumunu eşi Buse Varol duyurdu. İşte haberin ayrıntıları.
Şarkıcı ve oyuncu Alişan ile 'Dostlar Mahallesi' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı Buse Varol, 2018 yılında nikâh masasına oturdu.
2019'da oğulları Burak'ın doğumu ile ilk kez anne ve baba olma mutluluğunu yaşayan çift, 2021'de kızları Eliz'i kucaklarına aldı.
Alişan ve Buse Varol dönem evliliklerinde büyük bir kriz yaşamış, boşanacakları dahi iddia edilmişti. Net bir açıklama gelmese de, iddialara göre çiftin aralarının açılmasının nedeni Buse Varol'un, Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından kızı Eliz'in 1. yaş gününü kutlamak istemesiydi.