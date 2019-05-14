Antalyalılar heyecanlı: Jennifer Lopez Türkiye’ye geliyor!
Eski yıldız beyzbolcu Alex Rodriguez'le evlilik hazırlığında olan Jennifer Lopez, düğün öncesi çıktığı "It's My Party" turnesinin takvimine Türkiye'yi de ekledi. Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez Tükiye'ye geliyor. Lopez Regnum Carya Live in Concert etkinliği kapsamında Ağustos ayında Antalya'nın Serik ilçesinde konser verecek.
14.05.2019 11:38
- Son Güncelleme: 14.05.2019 11:38
ANTALYALILAR HEYECANLI!
Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel tarafından geçen yıl başlatılan ve birbirinden ünlü dünya starlarının sahneye çıktığı Regnum Carya Live in Concert'te bu yıl müziği, oyunculuğu ve özel hayatıyla tüm dünyanın yakından takip ettiği Latin müziğinin efsane ismi ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez konser verecek.
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