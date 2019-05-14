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Antalyalılar heyecanlı: Jennifer Lopez Türkiye’ye geliyor!

Eski yıldız beyzbolcu Alex Rodriguez'le evlilik hazırlığında olan Jennifer Lopez, düğün öncesi çıktığı "It's My Party" turnesinin takvimine Türkiye'yi de ekledi. Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez Tükiye'ye geliyor. Lopez Regnum Carya Live in Concert etkinliği kapsamında Ağustos ayında Antalya'nın Serik ilçesinde konser verecek.

14.05.2019 11:38 - Son Güncelleme: 14.05.2019 11:38
Antalyalılar heyecanlı: Jennifer Lopez Türkiye’ye geliyor!

ANTALYALILAR HEYECANLI!

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel tarafından geçen yıl başlatılan ve birbirinden ünlü dünya starlarının sahneye çıktığı Regnum Carya Live in Concert'te bu yıl müziği, oyunculuğu ve özel hayatıyla tüm dünyanın yakından takip ettiği Latin müziğinin efsane ismi ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez konser verecek.

Antalyalılar heyecanlı: Jennifer Lopez Türkiye’ye geliyor!

Bu yıl ünlü beyzbol oyuncusu A-Rod'la evleneceklerini açıklayan Lopez'in evlilik öncesi çıktığı 'It's My Party' turnesinden önce Regnum Carya'da sahneye çıkacak.

Antalyalılar heyecanlı: Jennifer Lopez Türkiye’ye geliyor!

JENNIFER LOPEZ TÜRKİYE'YE GELİYOR

Aralarında Andrea Bocelli, Rihanna ve Pitbull gibi dünya starlarının yer aldığı sayısız düetlerinin yanı sıra tüm yıla damga vuran liste başı şarkılarıyla Latin müziğin rakipsiz ismi olan Jennifer Lopez, 6 Ağustos'ta Regnum Carya sahnesinde hayranlarıyla buluşacak.

Antalyalılar heyecanlı: Jennifer Lopez Türkiye’ye geliyor!

Bu yılın yepyeni single'ı Medicine'ı ve aralarında On The Floor, Aint It Funny, Love Don't Cost a Thing'in de yer aldığı tüm hit şarkılarını seslendirecek.

Antalyalılar heyecanlı: Jennifer Lopez Türkiye’ye geliyor!
Antalyalılar heyecanlı: Jennifer Lopez Türkiye’ye geliyor!
Antalyalılar heyecanlı: Jennifer Lopez Türkiye’ye geliyor!
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