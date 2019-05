Antalyalılar heyecanlı: Jennifer Lopez Türkiye’ye geliyor!

Eski yıldız beyzbolcu Alex Rodriguez'le evlilik hazırlığında olan Jennifer Lopez, düğün öncesi çıktığı "It's My Party" turnesinin takvimine Türkiye'yi de ekledi. Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez Tükiye'ye geliyor. Lopez Regnum Carya Live in Concert etkinliği kapsamında Ağustos ayında Antalya'nın Serik ilçesinde konser verecek.

