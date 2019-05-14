Antalyalılar heyecanlı: Jennifer Lopez Türkiye’ye geliyor!

ANTALYALILAR HEYECANLI!

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel tarafından geçen yıl başlatılan ve birbirinden ünlü dünya starlarının sahneye çıktığı Regnum Carya Live in Concert'te bu yıl müziği, oyunculuğu ve özel hayatıyla tüm dünyanın yakından takip ettiği Latin müziğinin efsane ismi ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez konser verecek.