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Annesinin cenazesine katılmıştı! Akın Akınözü’ne sinir hoplatan “Hande Erçel” sorusu

Hercai dizisinde canlandırdığı "Miran" karakteri ile hafızalarda yer edinen Akın Akınözü, geçtiğimiz aylarda kanser tedavisi gören annesi Özlem Akınözü'nü kaybetmişti. Ünlü oyuncuyu annesinin cenazesinde Hande Erçel'de yalnız bırakmayan isimler arasındaydı. Akınözü'ne gazetecilerden Erçel hakkında soru geldi.

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Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 09:40 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 09:40
Annesinin cenazesine katılmıştı! Akın Akınözü’ne sinir hoplatan Hande Erçel sorusu

"BİR PROJEMİZ VAR AMA DAHA NETLEŞMEDİ"

Akın Akınözü, önceki akşam cihangirde bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.

Arkadaşlarıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladıklarını belirten oyuncu, gazetecilerin "Yeni projeleriniz var mı?" sorusuna, "Bir projemiz var, ama henüz çok netleşmedi. Netleşsin, öyle konuşalım" cevabını verdi.

Annesinin cenazesine katılmıştı! Akın Akınözü’ne sinir hoplatan Hande Erçel sorusu

Geçtiğimiz aylarda Akın Akınözü, bir süredir kanser tedavisi gören annesi Özlem Akınözü'nü kaybetmişti.

Annesinin cenazesine katılmıştı! Akın Akınözü’ne sinir hoplatan Hande Erçel sorusu

Ünlü oyuncunun bu acı gününde destek olanlar arasında, annesi Aylin Erçel'i 2019 yılında kanserden kaybeden Hande Erçel de vardı.

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