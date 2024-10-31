Annesinin cenazesine katılmıştı! Akın Akınözü’ne sinir hoplatan “Hande Erçel” sorusu

"BİR PROJEMİZ VAR AMA DAHA NETLEŞMEDİ"

Akın Akınözü, önceki akşam cihangirde bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.

Arkadaşlarıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladıklarını belirten oyuncu, gazetecilerin "Yeni projeleriniz var mı?" sorusuna, "Bir projemiz var, ama henüz çok netleşmedi. Netleşsin, öyle konuşalım" cevabını verdi.