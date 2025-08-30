Annesinin boyunu geçti! İnci Türkay’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu 20’lik delikanlı oldu
Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Betüş karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu İnci Türkay, oğlu Ali'nin 20. yaş gününü duygusal bir mesajla kutladı. Uzun süredir İngiltere'de yaşamını sürdüren Türkay, ilk evliliğinden dünyaya gelen oğluyla birlikte çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Türkay'ın paylaşımına düştüğü not takipçilerini duygulandırırken Ali'nin son hali için "Annesinin boyunu geçmiş" yorumları yapıldı.
