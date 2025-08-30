PODCAST CANLI YAYIN

Annesinin boyunu geçti! İnci Türkay’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu 20’lik delikanlı oldu

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Betüş karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu İnci Türkay, oğlu Ali'nin 20. yaş gününü duygusal bir mesajla kutladı. Uzun süredir İngiltere'de yaşamını sürdüren Türkay, ilk evliliğinden dünyaya gelen oğluyla birlikte çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Türkay'ın paylaşımına düştüğü not takipçilerini duygulandırırken Ali'nin son hali için "Annesinin boyunu geçmiş" yorumları yapıldı.

Giriş Tarihi:
Takvim Logo

Bir dönemin sevilen dizisi Sihirli Annemde hayat verdiği Betüş karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan İnci Türkay, oğlu Ali'nin 20. doğum gününü içten bir mesajla kutladı.

Takvim Logo

Uzun yıllardır yaşamını İngiltere'de sürdüren başarılı oyuncu, ilk evliliğinden dünyaya gelen oğluyla birlikte çekilen kareleri sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

Takvim Logo

"BENİM EN KIYMETLİM"

Oğluyla bir dizi fotoğrafını paylaşan Türkay, "Benim en kıymetlim, canım oğlum, tertemiz yüreğin, gülen yüzün hiç solmasın. Hayallerin kanatların olsun, umutların ışığın, cesaretin pusulan, geleceğin senin kadar parlak, yolun kalbin kadar tertemiz olsun. Biliyorum ki yüreğinin güzelliği, aklının gücü ve hayallerinin ışığı seni hep en iyi yerlere taşıyacak" ifadelerini kullandı.

Takvim Logo

Ünlü oyuncu, sözlerini "Benim şükür sebebim, kalbimin en saf köşesi, en kıymetli varlığım… İyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki benim oğlumsun. 20'nci yaşın kutlu olsun" diye noktaladı.

Takvim Logo

Türkay'ın paylaşımına düştüğü not takipçilerini duygulandırırken Ali'nin son hali için "Annesinin boyunu geçmiş" yorumları yapıldı.

Takvim Logo

İşte İnci Türkay'ın paylaşımı başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

Takvim Logo

Arzum Onan

Takvim Logo

Arzum Onan ve oğlu

Takvim Logo

Demet Şener

Takvim Logo

Demet Şener ve oğlu

Takvim Logo

Kerem Alışık

Takvim Logo

Kerem Alışık ve oğlu

Takvim Logo

İnci Türkay

Takvim Logo

İnci Türkay ve oğlu

Takvim Logo

İnci Türkay ve oğlu

Takvim Logo

İnci Türkay ve oğlu

Takvim Logo

İnci Türkay ve oğlu

Takvim Logo

İnci Türkay ve oğlu

Takvim Logo

Safiye Soyman

Takvim Logo

Safiye Soyman ve kızı

Takvim Logo

Türkan Şoray

Takvim Logo

Türkan Şoray ve kızı

Takvim Logo

Türkan Şoray ve kızı

Takvim Logo

Hakan Ural

Takvim Logo

Hakan Ural ve kızı Gisela