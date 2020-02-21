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Annesini solladı! Safiye Soyman'ın kızı Ümran güzelliğiyle görenleri şaşkına çevirdi!

Safiye Soyman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygusal anlar yaşattı. 14 yaşında anne olan Soyman, 11 aylık kızı Ümran ile çekilmiş bir karesini paylaştı. Soyman'ın henüz çocukken anne olduğunu bu paylaşım sayesinde öğrenen takipçileri hüzünlendi ve yaptıkları yorumlarda da bunu gösterdi. Safiye Soyman'ın kızı Ümran, 10 yıl süren ilk evliliğinden doğdu. Ümran Akörüz şimdilerde genç bir kadın. Ve güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakıyor. Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, Ümran daha 11 aylıkken çekilmiş bir fotoğrafı da Instagram hesabından paylaştı ve "İşte 15 yaşında Safiya Soyman. Kızım Ümran 11 aylıkken" yazdı. İşte başta Safiye Soyman'ın kızı Ümran olmak üzere ünlülerin çocukları.

21.02.2020 16:37 - Son Güncelleme: 21.02.2020 16:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





