Annesi Seda Sayan’ın nikahına katılmamıştı! Miray Daner’in biricik sevgilisi Oğulcan Engin suskunluğunu bozdu! “Aşk fedakarlık ister”
Annesi Seda Sayan'ın nikahına katılmamıştı! Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçen Pazar günü bir süredir aşk yaşadığı Çağlar Ökten ile nikah masasına oturmuştu. Sayan'ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin'in ise nikah törenine katılmaması dikkat çekmişti. Damattan 3 yaş küçük olan Engin'in evlilikten rahatsızlık duyduğu için nikâha katılmadığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili ne Seda Sayan ne de Oğulcan Engin açıklama yapmamıştı. Miray Daner ile bir mekan çıkışı görüntülenen Engin, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Engin'in "Aşk fedakarlık ister" şeklindeki sözleri dikkat çekti. İşte ayrıntılar...
Mayıs ayında Prag'da evlenmeyi planlayan Seda Sayan ve Çağlar Ökten'den geçen Pazar günü sürpriz hamle geldi. Ünlü çift, İstanbul'daki bir otelde dünyaevine girdi.
Sürpriz evlilikleriyle magazin gündeminde büyük ses getiren Çağlar Ökten ve Seda Sayan'ın nikah törenine dair detaylar ise çok konuşuldu.
Özellikle Seda Sayan'ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin'in nikah merasimine katılmaması birçok kişinin dikkatini çekti.
Nikah sonrası yayınlanan programına beyaz bir elbiseyle çıkan Sayan, annesi ve ablasının rahatsızlıkları nedeniyle nikâha katılamadığını, yeğeninin yanında olduğunu söyledi. Ancak oğlu Oğulcan Engin'den bahsetmedi.
Tüm bunlar yaşanırken Oğulcan Engin, bir mekan çıkışında oyuncu sevgilisi Miray Daner ile kameralara yansıdı.