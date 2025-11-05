Annesi Perihan Savaş babası İbrahim Tatlıses... Kameralardan uzak yaşayan Zübeyde Melek son haliyle hayran bıraktı

PODCAST CANLI YAYIN

Ünlü oyuncu Perihan Savaş, oğlu Savaş Zafer ile "MasterChef Türkiye Ünlüler" yarışmasına katıldı. Anne-oğul kısa sürede gündem olurken Savaş'ın İbrahim Tatlıses ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Zübeyde Melek Akkaş merak edilip araştırılmaya başlandı. Evli ve üç çocuk annesi olan Zübeyde Melek'in son halini görenler ise hayran kaldı. Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in kameralardan uzak büyüttüğü kızı Zübeyde Melek için "Güzelliği ve zarafeti annesinden", "Annesi gibi çok güzel" yorumları yapıldı.

Ünlü oyuncu Perihan Savaş, oğlu Savaş Zafer ile birlikte MasterChef Türkiye Ünlüler yarışmasında boy gösterdi.

Anne-oğulun performansı kısa sürede gündem olurken, Savaş'ın İbrahim Tatlıses ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Zübeyde Melek Akkaş da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Evli ve üç çocuk annesi olan Zübeyde Melek, son haliyle sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Takipçileri, Perihan Savaş'ın ve İbrahim Tatlıses'in kameralar önünden uzak büyüttüğü kızı için "Güzelliği ve zarafeti annesinden" ve "Annesi gibi çok güzel" yorumlarını yaptı.

Perihan Savaş ve oğlu Savaş Zafer'in yarışmadaki performansı kadar, Zübeyde Melek'in olgun ve zarif görüntüsü de takipçilerin beğenisini topladı.

İşte Perihan Savaş başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

Vahide Perçin

Vahide Perçin ve kızı Alize Gördüm

Sönmez Atasoy

Sönmez Atasoy ve Fadik Sevin Atasoy

Safiye Soyman

Safiye Soyman ve kızı

Türkan Şoray

Türkan Şoray ve kızı

Türkan Şoray ve kızı

Perihan Savaş

Perihan Savaş ve kızı Zübeyde Melek

Perihan Savaş'ın kızı ve damadı

Perihan Savaş'ın kızı Zübeyde Melek

Mahmut Tuncer

Mahmut Tuncer ve kızı Gizem Tuncer

Pınar Altuğ

Pınar Altuğ ve kızı Su Atacan

Bennu Yıldırımlar

Bennu Yıldırımlar ve kızı Ada