Annesi Perihan Savaş babası İbrahim Tatlıses... Kameralardan uzak yaşayan Zübeyde Melek son haliyle hayran bıraktı
Ünlü oyuncu Perihan Savaş, oğlu Savaş Zafer ile "MasterChef Türkiye Ünlüler" yarışmasına katıldı. Anne-oğul kısa sürede gündem olurken Savaş'ın İbrahim Tatlıses ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Zübeyde Melek Akkaş merak edilip araştırılmaya başlandı. Evli ve üç çocuk annesi olan Zübeyde Melek'in son halini görenler ise hayran kaldı. Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in kameralardan uzak büyüttüğü kızı Zübeyde Melek için "Güzelliği ve zarafeti annesinden", "Annesi gibi çok güzel" yorumları yapıldı.
Giriş Tarihi: