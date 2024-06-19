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Annesi Ceyda Düvenci babası Bülent Şakrak! İşte 8 yıllık evliliğin meyvesi Ali! Kıvırcık saçları 'maşallah' dedirtti

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın aşkı, 2015 yılında dünyaevine girmeleriyle taçlanmıştı. O günden beri birbirlerine olan sevgi ve saygılarıyla örnek bir çift olan ikili, geçtiğimiz sene yollarını ayırdı. Ancak bu evliliğin en güzel meyvesi olan oğulları Ali, gözleri üzerine çekiyor. Kumral ve kıvırcık saçlarıyla dikkat çeken küçük Ali, sosyal medyada görenlerden 'maşallah' dedirtiyor. İşte Bülent Şakrak'ın oğlu Ali ile o paylaşımı...

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Giriş Tarihi 19 Haziran 2024, 20:03 Güncelleme 19 Haziran 2024, 20:33
Annesi Ceyda Düvenci babası Bülent Şakrak! İşte 8 yıllık evliliğin meyvesi Ali! Kıvırcık saçları ’maşallah’ dedirtti 1

Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci'nin kumral ve kıvırcık saçlarıyla dikkat çeken oğulları küçük Ali, sosyal medyada görenlerden 'maşallah' dedirtiyor. İşte Bülent Şakrak'ın oğlu Ali ile o paylaşımı...

Annesi Ceyda Düvenci babası Bülent Şakrak! İşte 8 yıllık evliliğin meyvesi Ali! Kıvırcık saçları ’maşallah’ dedirtti 2

Magazin gündeminin yakından takip ettiği Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci, 2015 yılında hayatlarını birleştirdi.

Annesi Ceyda Düvenci babası Bülent Şakrak! İşte 8 yıllık evliliğin meyvesi Ali! Kıvırcık saçları ’maşallah’ dedirtti 3

Çift evliliklerini Ali ismini verdikleri oğluyla taçlandırdı.

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