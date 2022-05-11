Annenin Sırrıdır Çocuk’un Meryem’i Selin Yeninci’nin annesini görenler ’bu nasıl iş’ demeden edemedi! Annesi bakın kim çıktı

Burun estetiği geçiren Selin Yeninci güzelliğine güzellik kattı. Selin Yeninci hakkında araştırma yapanlar annesinin güzellik uzmanı olduğunu öğrendi. Öte yandan Selin Yeninci'nin annesini görenler 'Böyle genç anne mi olur' demekten kendini alamadı. İşte başta Selin Yeninci olmak üzere ünlülerin anneleri.