Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci'nin annesini görenler 'bu nasıl iş' demeden edemedi! Annesi bakın kim çıktı
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle yıldızı parlayan Selin Yeninci son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. 34 yaşındaki güzel oyuncu Bir Zamanlar Çukurova macerasının ardından şimdilerde Annenin Sırrıdır çocuk dizisinde Meryem karakterine başarıyla hayat veriyor. Yeninci hakkında araştırma yapanlar annesinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte başta Selin Yeninci olmak üzere ünlülerin merak edilen anneleri.
11.05.2022 18:17 - Son Güncelleme: 11.05.2022 18:17
Bir Zamanlar Çukurova dizisi sonrasında yıldızı parlayan Selin Yeninci son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Şimdilerde ise Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde Meryem karakterine hayat veriyor.
Burun estetiği geçiren Selin Yeninci güzelliğine güzellik kattı. Selin Yeninci hakkında araştırma yapanlar annesinin güzellik uzmanı olduğunu öğrendi. Öte yandan Selin Yeninci'nin annesini görenler 'Böyle genç anne mi olur' demekten kendini alamadı. İşte başta Selin Yeninci olmak üzere ünlülerin anneleri.