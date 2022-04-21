Annenin Sırrıdır Çocuk Meryem’i Selin Yeninci bornozlu pozlarıyla gündemde! İbrahim Tatlıses’in hayran kaldığı Selin ortalığı salladı

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Selin Yeninci'nin Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Saniye karakterini canlandırdığı dönem oyuncuyu iltifat yağmuruna tutmuştu. Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Tatlıses, Yenici için "Bir Zamanlar Çukurova'nın 'Saniye'si, sen ne beter oyuncuymuşsun be kardeşim! Maşallah. Yeminle alkışlıyorum" ifadelerini kullanmıştı.