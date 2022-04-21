RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Annenin Sırrıdır Çocuk Meryem’i Selin Yeninci bornozlu pozlarıyla gündemde! İbrahim Tatlıses’in hayran kaldığı Selin ortalığı salladı

Annenin Sırrıdır Çocuk Meryem’i Selin Yeninci bornozlu pozlarıyla gündemde! İbrahim Tatlıses’in hayran kaldığı Selin ortalığı salladı

Annenin Sırrıdır Çocuk Meryem'i Selin Yeninci bornozlu pozlarıyla gündemde! Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Selin Yeninci'nin Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Saniye karakterini canlandırdığı dönem oyuncuyu iltifat yağmuruna tutmuştu. Birçok izleyici gibi İbrahim Tatlıses'in de dikkatini çekmeyi başaran Yeninci, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem olmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yeninci, bornozuyla verdiği iddialı pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Selin Yeninci'nin çok konuşulan bornozlu pozları...

21.04.2022 21:47 - Son Güncelleme: 21.04.2022 21:47
Annenin Sırrıdır Çocuk Meryem’i Selin Yeninci bornozlu pozlarıyla gündemde! İbrahim Tatlıses’in hayran kaldığı Selin ortalığı salladı

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Selin Yeninci'nin Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Saniye karakterini canlandırdığı dönem oyuncuyu iltifat yağmuruna tutmuştu. Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Tatlıses, Yenici için "Bir Zamanlar Çukurova'nın 'Saniye'si, sen ne beter oyuncuymuşsun be kardeşim! Maşallah. Yeminle alkışlıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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Annenin Sırrıdır Çocuk Meryem’i Selin Yeninci bornozlu pozlarıyla gündemde! İbrahim Tatlıses’in hayran kaldığı Selin ortalığı salladı

Birçok izleyici gibi İbrahim Tatlıses'in de dikkatini çekmeyi başaran Yeninci, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem olmuştu.

Annenin Sırrıdır Çocuk Meryem’i Selin Yeninci bornozlu pozlarıyla gündemde! İbrahim Tatlıses’in hayran kaldığı Selin ortalığı salladı

Şimdilerde Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde Meryem karakterini canlandıran Yeninci, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Annenin Sırrıdır Çocuk Meryem’i Selin Yeninci bornozlu pozlarıyla gündemde! İbrahim Tatlıses’in hayran kaldığı Selin ortalığı salladı

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, bornozuyla verdiği iddialı pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Annenin Sırrıdır Çocuk Meryem’i Selin Yeninci bornozlu pozlarıyla gündemde! İbrahim Tatlıses’in hayran kaldığı Selin ortalığı salladı

Birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alarak gündem oldu.

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