Annenin Sırrıdır Çocuk Meryem’i Selin Yeninci bornozlu pozlarıyla gündemde! İbrahim Tatlıses’in hayran kaldığı Selin ortalığı salladı
Annenin Sırrıdır Çocuk Meryem'i Selin Yeninci bornozlu pozlarıyla gündemde! Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Selin Yeninci'nin Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Saniye karakterini canlandırdığı dönem oyuncuyu iltifat yağmuruna tutmuştu. Birçok izleyici gibi İbrahim Tatlıses'in de dikkatini çekmeyi başaran Yeninci, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem olmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yeninci, bornozuyla verdiği iddialı pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Selin Yeninci'nin çok konuşulan bornozlu pozları...
21.04.2022 21:47 - Son Güncelleme: 21.04.2022 21:47
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Selin Yeninci'nin Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Saniye karakterini canlandırdığı dönem oyuncuyu iltifat yağmuruna tutmuştu. Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Tatlıses, Yenici için "Bir Zamanlar Çukurova'nın 'Saniye'si, sen ne beter oyuncuymuşsun be kardeşim! Maşallah. Yeminle alkışlıyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Birçok izleyici gibi İbrahim Tatlıses'in de dikkatini çekmeyi başaran Yeninci, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem olmuştu.