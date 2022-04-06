Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin Meryem'i Selin Yeninci'den olay paylaşım! İbrahim Tatlıses methiyeler düzmüştü o poz ortalığı yıktı geçti...

"SEN NE BETER OYUNCUYMUŞSUN"

Ünlü oyuncu, performansıyla İmparator lakaplı şarkıcı İbrahim Tatlıses'in de dikkatini çekti. Yeninci'nin oyunculuğuna hayran kalan Tatlıses, sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı: "Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si sen ne beter oyuncuymuşsun be kardeşim maşallah yeminle alkışlıyorum" dedi.