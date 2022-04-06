Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin Meryem'i Selin Yeninci'den olay paylaşım! İbrahim Tatlıses methiyeler düzmüştü o poz ortalığı yıktı geçti
Selin Yeninci'den çok konuşulan bir poz geldi. İbrahim Tatlıses methiyeler düzmüştü Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızına... Dizide Saniye karakterine hayat veren ve milyonları kendisine hayran bırakan Selin Yeninci, Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi ile yeniden ekranlara döndü. Yeni projesinde Meryem karakteri ile sevenlerinin karşısına çıkan 34 yaşındaki Selin Yeninci'nin Instagram paylaşımı kısa sürede gündem oldu.
Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin Meryem'i Selin Yeninci'den olay paylaşım! İbrahim Tatlıses methiyeler düzmüştü o poz ortalığı yıktı geçti...
Atv'nin reytingleri alt üst eden dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye karakterini canlandıran Selin Yeninci, başarılı oyunculuk performansıyla milyonların takdirini kazandı.
"SEN NE BETER OYUNCUYMUŞSUN"
Ünlü oyuncu, performansıyla İmparator lakaplı şarkıcı İbrahim Tatlıses'in de dikkatini çekti. Yeninci'nin oyunculuğuna hayran kalan Tatlıses, sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı: "Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si sen ne beter oyuncuymuşsun be kardeşim maşallah yeminle alkışlıyorum" dedi.
Şimdilerde Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde Meryem karakterine hayat veren Selin Yeninci'nin Instagram pozunu görenler yorum yağmuruna tuttu.