Annemizi Saklarken’in Derya’sı Ece Yaşar yaşıyla şaşırttı! Duyan inanamadı Hande Doğandemir ile anne- kızı oynayan Ece meğer...
Çukur dizisinde canlandırdığı Karaca karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ve şimdilerde Annemizi Saklarken'de rol alan Ece Yaşar'ın hayatı merak edildi. Başrollerinde Kutsi ve Hande Doğandemir'in yer aldığı dizide Derya karakterini canlandıran oyuncunun, özellikle yaşı merak konusu oldu. Doğandemir ile anne-kızı canlandıran Ece Yaşar'ın yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi. Öte yandan Yaşar ile Hande Doğandemir arasındaki yaş farkı ise 'Yok artık' dedirtti. Bakın Ece Yaşar kaç yaşındaymış...
22.12.2021 23:29
- Son Güncelleme: 22.12.2021 23:29
Ece Yaşar, başrolünü Aras Bulut İynemli'nin canlandırdığı Çukur dizisi ile adını geniş kitlelere duyurmuştu.
Şimdilerde Kutsi ve Hande Doğandemir'in başrolünü üstlendiği Annemizi Saklarken dizisinde Derya karakterini canlandıran oyuncunun hayatı merak konusu oldu.
İnternet kullanıcıları, oyuncunun özellikle yaşını merak ederek "Ece Yaşar kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı.
Doğandemir ile anne-kızı canlandıran Ece Yaşar'ın yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi. Öte yandan Yaşar ile Hande Doğandemir arasındaki yaş farkı ise 'Yok artık' dedirtti.