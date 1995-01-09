CANLI YAYIN
Anne ve baba yüreği dayanamadı: Brooklyn Beckham'a doğum gününde zeytin dalı uzatıldı

David ve Victoria Beckham çifti, 4 Mart 2026 tarihinde 27 yaşına giren büyük oğulları Brooklyn Beckham için sosyal medyada duygusal bir kutlama mesajı yayınladı. Uzun süredir devam eden aile içi gerginlik ve "dijital engelleme" iddialarının ardından gelen bu nostaljik paylaşımlar, kamuoyunda küslüğü bitirmeye yönelik bir "zeytin dalı" olarak değerlendirildi.

Eşi Nicola Peltz ile birlikte ailesinden uzaklaşan ve bağlarını kopardığı konuşulan Brooklyn Beckham'a, ebeveynlerinden sürpriz bir doğum günü jesti geldi. David ve Victoria Beckham, bugün paylaştıkları çocukluk fotoğraflarıyla oğullarının yeni yaşını kutlarken, bu hamle Los Angeles ve Londra arasındaki buzların erimeye başladığı şeklinde yorumlandı.

🕊️ BECKHAM AİLESİNDE SÜRPRİZ HAMLE: DOĞUM GÜNÜNDE ZEYTİN DALI UZATILDI

Dünyanın en çok takip edilen ailelerinden biri olan Beckhamlar, son yıllarda yaşadıkları derin kopuşun ardından ilk kez barışçıl bir adım attı. David ve Victoria Beckham, en büyük oğulları Brooklyn Beckham'ın 27. yaş gününü kutlamak amacıyla sosyal medyada nostaljik paylaşımlar yaptı.

Eski futbolcu David Beckham, oğlunun çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafı paylaşarak, "Bugün 27 yaşında. Doğum günün kutlu olsun Bust. Seni seviyoruz" notunu düşerken eşini de etikete ekledi. Victoria Beckham ise benzer bir duygusallıkla, "İyi ki doğdun Brooklyn, seni çok seviyoruz"mesajını yayınladı. Bu hamle, aylardır süren sessizlik ve "dijital savaş"ın ardından aile içindeki gerginliğin yumuşayıp yumuşamayacağı sorusunu akıllara getirdi.

🚩 KRİZİN PERDE ARKASI: DÖVME SİLME VE DİJİTAL ENGEL

İngiliz basınında yer alan iddialara göre, Brooklyn Beckham ve ailesi arasındaki uçurum sadece fiziksel mesafelerle sınırlı kalmadı. İşte krizi tırmandıran temel olaylar:

  • Dövme Krizi: Brooklyn, daha önce babasına ithafen yaptırdığı ve "Dad" (Baba) yazan çapa dövmesini farklı sembollerle kapattırdı. Bu durum, İngiliz medyasında "ailesini tamamen reddetme" hamlesi olarak nitelendirildi.

  • Sosyal Medya Engeli: Küçük kardeş Cruz Beckham'ın iddiasına göre, Brooklyn bir sabah tüm aile üyelerini sosyal medya hesaplarından engelledi.

  • Noel Kopuşu: 2025 Noel kutlamalarında İngiltere'deki aile malikanesine gitmek yerine, eşi Nicola Peltz'in ailesiyle kalmayı tercih etmesi bardağı taşıran son damla oldu.

💍 GELİN-KAYNANA SAVAŞI VE DÜĞÜN SKANDALLARI

Brooklyn Beckham ve milyarder Nelson Peltz'in kızı Nicola Peltz'in 2022 yılındaki görkemli düğünü, aslında bu büyük çatlağın başlangıç noktasıydı. Paylaşılan iddialar şu detayları içeriyor:

Gelinlik Krizi: Victoria Beckham'ın, gelini Nicola'nın gelinliğini tasarlamaktan son anda vazgeçtiği ve genç kadını son dakikada yeni bir çözüm bulmaya zorladığı öne sürüldü.

İlk Dans Sabotajı: Victoria'nın düğünde çiftin özel anı olan ilk dansı "sabote ederek" ilgi odağı olmaya çalıştığı iddia edildi.

İsim Hakları ve Rüşvet: Brooklyn, ailesinin kendi isim haklarından feragat etmesi için kendisine "rüşvet ve baskı" teklif ettiğini, bu talebi reddetmesinin ilişkileri kalıcı olarak bozduğunu ifade etti.

Brooklyn Beckham'ın Manifestosu: "Kontrol edilmiyorum, hayatımda ilk kez kendim için ayağa kalkıyorum. Ebeveynlerim hayatım boyunca ailemiz hakkındaki medya anlatılarını kontrol etti."

🏠 440 MİLYON TL'LİK EVLE GELEN KESİN AYRILIK

Çiftin Los Angeles'ta 11 milyon sterlin (yaklaşık 440 milyon TL) değerinde bir malikane satın alması, Victoria Beckham cephesinde büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Aileye yakın kaynaklar, bu satın almanın Brooklyn'in İngiltere'ye dönme ihtimalini tamamen ortadan kaldırdığını ve hayatını tamamen ABD merkezli, Peltz ailesinin kanatları altında kurduğunu tescillediğini belirtti.

🧬 NİCOLA PELTZ KİMDİR?

  • Doğum Tarihi: 9 Ocak 1995

  • Mesleği: Oyuncu, yazar, yönetmen.

  • Ailesi: Milyarder iş insanı Nelson Peltz ve eski model Claudia Heffner'in kızı.

  • Kariyeri: "Bates Motel" ve "Transformers" gibi projelerle tanındı.

Kriz MaddesiDurum
Gelinlik MeselesiNicola Peltz ve Victoria arasında soğuk savaş başlattı.
Noel 2025Brooklyn, Peltz ailesini tercih ederek İngiltere'ye gitmedi.
Dövme Değişimi"Baba" yazısı kapatılarak bağların koptuğu mesajı verildi.
Doğum Günü (4 Mart)David ve Victoria'dan barışçıl "çocukluk fotoğrafı" hamlesi geldi.
❓ BECKHAM AİLESİ KRİZİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

David ve Victoria Beckham, Brooklyn ile neden küstü?

Krizin temelinde 2022 yılındaki düğün sürecinde yaşanan "gelinlik krizi" ve Victoria Beckham ile gelini Nicola Peltz arasındaki anlaşmazlıklar yer alıyor. Brooklyn'in eşinin tarafını seçmesi ve ailesiyle arasına mesafe koyması süreci derinleştirdi.

Brooklyn Beckham babasıyla ilgili dövmesini neden sildirdi?

Brooklyn, elindeki "Dad" (Baba) yazılı dövmenin üzerini sembollerle kapattırdı. Bu hamle, İngiliz basınında ailesinden tamamen koptuğuna ve kendi bağımsızlığını ilan ettiğine dair en somut işaret olarak yorumlandı.

Nicola Peltz ve Victoria Beckham arasındaki sorun ne?

İddialara göre sorun, Nicola'nın düğünde Victoria Beckham tasarımı bir gelinlik giymemesiyle başladı. Nicola, Victoria'nın atölyesinin gelinliği zamanında yetiştiremediğini savunurken, Beckham tarafının bu duruma içerlediği belirtiliyor.

Beckham ailesi şu an görüşüyor mu?

Son raporlara göre Brooklyn, ailesini sosyal medya hesaplarından engelledi ve 2025 Noel kutlamaları dahil olmak üzere önemli günleri onlardan ayrı geçirdi. Ancak David ve Victoria'nın son doğum günü paylaşımları, iletişimi yeniden başlatma çabası olarak görülüyor.

Brooklyn Beckham neden İngiltere'ye dönmüyor?

Brooklyn, hayatını tamamen ABD'de kurduğunu ve Los Angeles'ta satın aldığı 440 milyon TL değerindeki evle bu kararın kalıcı olduğunu gösterdi. Ayrıca eşi Nicola Peltz'in ailesine olan yakınlığı da bu kararda etkili oluyor.

Brooklyn Beckham ailesini gerçekten engelledi mi?

Küçük kardeş Cruz Beckham'ın iddiasına göre, Brooklyn sadece anne ve babasını değil, tüm kardeşlerini de kapsayan bir "dijital engel" kararı aldı. Bir sabah uyandıklarında tüm aile üyelerinin engellendiğini fark etmeleri, dijital kopuşun en net kanıtı olarak görülüyor.

Peltz ailesi bu tartışmalar hakkında ne diyor?

Nicola'nın babası, milyarder Nelson Peltz, konuya daha soğukkanlı ve esprili bir yaklaşım sergiliyor. Basına yaptığı son açıklamada, ailesinin medyadaki tartışmalarından uzak durması gerektiğini belirterek, "Kızım ve damadım harika, onların mutluluğunu dört gözle bekliyorum" diyerek çiftin arkasında durdu.

Victoria Beckham'ın "tezahür ediyor" paylaşımı ne anlama geliyor?

Victoria Beckham, kızı Harper'ın Noel ağacı önünde dilek dilediği bir fotoğrafı "manifesting" (tezahür ediyor) notuyla paylaşmıştı. Bu durum, sosyal medya takipçileri tarafından Victoria'nın en büyük dileğinin "ailenin yeniden birleşmesi" olduğu şeklinde yorumlandı.

Düğündeki "ilk dans" skandalı nedir?

İddialara göre, Brooklyn ve Nicola'nın düğünde yapacağı ilk dansı Victoria Beckham sabote etti. Victoria'nın, çiftin özel anından önce sahneye çıkıp dikkatleri üzerine çekmesi, gelini Nicola Peltz'i ağlatacak kadar üzdüğü ve ikili arasındaki bağları kopardığı söyleniyor.

Brooklyn Beckham neden "kontrol ediliyorum" dedi?

Brooklyn, sosyal medyada yayınladığı manifestosunda, hayatı boyunca ebeveynlerinin medya anlatılarını kendi çıkarları doğrultusunda yönettiğini iddia etti. İlk kez kendi kararlarını aldığını belirten genç Beckham, ailesini "performans amaçlı paylaşımlar" yapmakla suçladı.

Bu barışma hamlesi kalıcı olur mu?

David ve Victoria'nın doğum günü jesti bir "zeytin dalı" olsa da Brooklyn Beckham henüz bu paylaşımlara geri dönüş yapmadı. Uzmanlar, 440 milyon TL'lik ev alımı ve dövme sildirme gibi hamlelerin ardından kalıcı bir barışın zaman alabileceğini düşünüyor.

Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi ve Beckham aileisnin Instagram hesabından alınmıştır.