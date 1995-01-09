Nicola Peltz ve Victoria Beckham arasındaki sorun ne?

İddialara göre sorun, Nicola'nın düğünde Victoria Beckham tasarımı bir gelinlik giymemesiyle başladı. Nicola, Victoria'nın atölyesinin gelinliği zamanında yetiştiremediğini savunurken, Beckham tarafının bu duruma içerlediği belirtiliyor.

Beckham ailesi şu an görüşüyor mu?

Son raporlara göre Brooklyn, ailesini sosyal medya hesaplarından engelledi ve 2025 Noel kutlamaları dahil olmak üzere önemli günleri onlardan ayrı geçirdi. Ancak David ve Victoria'nın son doğum günü paylaşımları, iletişimi yeniden başlatma çabası olarak görülüyor.

Brooklyn Beckham neden İngiltere'ye dönmüyor?

Brooklyn, hayatını tamamen ABD'de kurduğunu ve Los Angeles'ta satın aldığı 440 milyon TL değerindeki evle bu kararın kalıcı olduğunu gösterdi. Ayrıca eşi Nicola Peltz'in ailesine olan yakınlığı da bu kararda etkili oluyor.