SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Anne-oğul aynı dizide! Kaan Taşaner’in annesi bakın kim çıktı! Sıla Türkoğlu’nun partneri meğer...

Kızılcık Şerbeti dizisinde Sıla Türkoğlu ile partner olan ve Giray rolünü canlandıran Kaan Taşaner, final bölümündeki gizemli kadının Şebnem Dönmez olduğu yönündeki iddiaların ardından gündeme geldi. Şebnem Dönmez ile yeni sezonda anne-oğlu oynayacağı öne sürülen Taşaner'in hayatı da merak edildi. Ünlü oyuncunun özellikle annesi merak konusu oldu. Taşaner'in kendisi gibi oyuncu olan annesinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Anne-oğlun aynı dizide rol aldığı ortaya çıktı. Bakın annesi hangi ünlü oyuncu...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Ağustos 2024, 15:08 Güncelleme 02 Ağustos 2024, 15:11
Anne-oğul aynı dizide! Kaan Taşaner’in annesi bakın kim çıktı! Sıla Türkoğlu’nun partneri meğer... 1

Karanlıkta İlk Işık Kubilay adlı tiyatro oyunuyla oyunculuğa ilk adımını atan ve 'Fatmagül'ün Suçu Ne' dizisi ile adını duyuran Kaan Taşaner'in son adresi Kızılcık Şerbeti oldu.

Anne-oğul aynı dizide! Kaan Taşaner’in annesi bakın kim çıktı! Sıla Türkoğlu’nun partneri meğer... 2

Dizide Sıla Türkoğlu ile partner olan ve Giray rolünü canlandıran Kaan Taşaner, final bölümündeki gizemli kadının Şebnem Dönmez olduğu yönündeki iddiaların ardından gündeme geldi.

Anne-oğul aynı dizide! Kaan Taşaner’in annesi bakın kim çıktı! Sıla Türkoğlu’nun partneri meğer... 3

Şebnem Dönmez ile yeni sezonda anne-oğlu oynayacağı öne sürülen Taşaner'in hayatı da merak edildi.

SON DAKİKA