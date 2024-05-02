Anne-kız aynı filmde! Aldatmak’ın Zennure'si Yeşim Salkım’ın kızı bakın kim çıktı! Meğer o da tanıdıkmış...

Kadrosunda Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Berkay Ateş, Vahide Perçin gibi sevilen isimlerin yer aldığı Aldatmak'ta Zennure karakterini canlandıran Yeşim Salkım, ATV ekranlarında yayınlanacak olan yeni bölümle birlikte gündem oldu. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Salkım'ın bir dönem aynı filmde yer aldığı kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Yeşim Salkım'ın kızı kim...