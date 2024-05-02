Anne-kız aynı filmde! Aldatmak’ın Zennure'si Yeşim Salkım’ın kızı bakın kim çıktı! Meğer o da tanıdıkmış...

Kadrosunda Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Berkay Ateş, Vahide Perçin gibi sevilen isimlerin yer aldığı Aldatmak'ta Zennure karakterini canlandıran Yeşim Salkım, ATV ekranlarında yayınlanacak olan yeni bölümle birlikte gündem oldu. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Salkım'ın bir dönem aynı filmde yer aldığı kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Yeşim Salkım'ın kızı kim...
ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Aldatmak'ta Zennure karakterini canlandıran oyuncu ve şarkıcı Yeşim Salkım hakkındaki bir gerçekle kısa sürede gündem oldu.
Hakan Eratik ile yaptığı evlilikten Ada isminde bir kızı olan Yeşim Salkım'ın ilk göz ağrısının kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı.
Anne-kızın aynı filmde rol aldıkları ortaya çıktı.