SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Anne-kız aynı filmde! Aldatmak’ın Zennure'si Yeşim Salkım’ın kızı bakın kim çıktı! Meğer o da tanıdıkmış...

Kadrosunda Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Berkay Ateş, Vahide Perçin gibi sevilen isimlerin yer aldığı Aldatmak'ta Zennure karakterini canlandıran Yeşim Salkım, ATV ekranlarında yayınlanacak olan yeni bölümle birlikte gündem oldu. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Salkım'ın bir dönem aynı filmde yer aldığı kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Yeşim Salkım'ın kızı kim...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024, 15:39 Güncelleme 03 Mayıs 2024, 00:43
Anne-kız aynı filmde! Aldatmak’ın Zennure’si Yeşim Salkım’ın kızı bakın kim çıktı! Meğer o da tanıdıkmış... 1

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Aldatmak'ta Zennure karakterini canlandıran oyuncu ve şarkıcı Yeşim Salkım hakkındaki bir gerçekle kısa sürede gündem oldu.

Anne-kız aynı filmde! Aldatmak’ın Zennure’si Yeşim Salkım’ın kızı bakın kim çıktı! Meğer o da tanıdıkmış... 2

Hakan Eratik ile yaptığı evlilikten Ada isminde bir kızı olan Yeşim Salkım'ın ilk göz ağrısının kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı.

Aldatmak 68. bölüm fragmanı izle!

Anne-kız aynı filmde! Aldatmak’ın Zennure’si Yeşim Salkım’ın kızı bakın kim çıktı! Meğer o da tanıdıkmış... 3

Anne-kızın aynı filmde rol aldıkları ortaya çıktı.

SON DAKİKA