Ankaralı Turgut'tan kötü haber! Kızı son durumunu açıkladı: “Bugün babamdan iyi haber beklerken...”

Kızının evine taşınan Karataş'a dostları ve sevenleri destek oldu. Ankaralı Turgut için yardım parası toplandı.

Verilen desteğin kendisine ulaşmadığını söyleyen türkücü, çocuklarına isyan ederek şunları söyledi: "27 senedir benim param ile geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı...