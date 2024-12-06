Ankaralı Turgut'tan kötü haber! Kızı son durumunu açıkladı: “Bugün babamdan iyi haber beklerken...”

Ankaralı Turgut lakaplı Turgut Karataş, geçtiğimiz ağustos ayında mide ağrısıyla gittiği hastanede yapılan kontrollerin ardından akciğer kanseri olduğunu öğrendi.
Entübe edilen şarkıcı, tedavisi yoğun bakımda devam ederken Ankaralı Turgut'un kızı Eylem Boran, sosyal medyadan yaptığı yeni paylaşımla babasının sağlık durumunun kötüye gittiğini söyledi.
Eylem Boran, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bugün babamdan iyi haber beklerken, doktor 'durumu kötüye gidiyor' dedi. Umutlarım yavaş yavaş tükeniyor. Babam ne olur beni bırakma"
Kızının evine taşınan Karataş'a dostları ve sevenleri destek oldu. Ankaralı Turgut için yardım parası toplandı.
Verilen desteğin kendisine ulaşmadığını söyleyen türkücü, çocuklarına isyan ederek şunları söyledi:
"27 senedir benim param ile geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı...
Bunlar çete olmuş. Hiç helal para yemişler mi? Toplanan ilaç paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunları herkes bilsin!"