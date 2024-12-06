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Ankaralı Turgut'tan kötü haber! Kızı son durumunu açıkladı: “Bugün babamdan iyi haber beklerken...”

Ankaralı Turgut lakaplı Turgut Karataş, geçtiğimiz ağustos ayında mide ağrısıyla gittiği hastanede yapılan kontrollerin ardından akciğer kanseri olduğunu öğrendi. Bir süredir yoğun bakımda tedavi altında olan ünlü şarkıcının sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi. Ankaralı Turgut'un kızı Eylem Boran, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kötü haberi duyurdu.

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Giriş Tarihi :06 Aralık 2024 , 12:10 Güncelleme Tarihi :06 Aralık 2024 , 12:10
Ankaralı Turgut’tan kötü haber! Kızı son durumunu açıkladı: Bugün babamdan iyi haber beklerken...

Ankaralı Turgut lakaplı Turgut Karataş, geçtiğimiz ağustos ayında mide ağrısıyla gittiği hastanede yapılan kontrollerin ardından akciğer kanseri olduğunu öğrendi.

Ankaralı Turgut’tan kötü haber! Kızı son durumunu açıkladı: Bugün babamdan iyi haber beklerken...

Entübe edilen şarkıcı, tedavisi yoğun bakımda devam ederken Ankaralı Turgut'un kızı Eylem Boran, sosyal medyadan yaptığı yeni paylaşımla babasının sağlık durumunun kötüye gittiğini söyledi.

Ankaralı Turgut’tan kötü haber! Kızı son durumunu açıkladı: Bugün babamdan iyi haber beklerken...

Eylem Boran, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bugün babamdan iyi haber beklerken, doktor 'durumu kötüye gidiyor' dedi. Umutlarım yavaş yavaş tükeniyor. Babam ne olur beni bırakma"

Ankaralı Turgut’tan kötü haber! Kızı son durumunu açıkladı: Bugün babamdan iyi haber beklerken...

İşte Eylem Boran'ın o paylaşımı...

Ankaralı Turgut’tan kötü haber! Kızı son durumunu açıkladı: Bugün babamdan iyi haber beklerken...

NELER OLDU?
Hastalık sürecince zayıflayan ve maddi olarak zor günler geçiren şarkıcı akıllı ilaç tedavisine başlayamadı.

Ankaralı Turgut’tan kötü haber! Kızı son durumunu açıkladı: Bugün babamdan iyi haber beklerken...

Kızının evine taşınan Karataş'a dostları ve sevenleri destek oldu. Ankaralı Turgut için yardım parası toplandı.

Ankaralı Turgut’tan kötü haber! Kızı son durumunu açıkladı: Bugün babamdan iyi haber beklerken...

Verilen desteğin kendisine ulaşmadığını söyleyen türkücü, çocuklarına isyan ederek şunları söyledi:

"27 senedir benim param ile geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı...

Ankaralı Turgut’tan kötü haber! Kızı son durumunu açıkladı: Bugün babamdan iyi haber beklerken...

Bunlar çete olmuş. Hiç helal para yemişler mi? Toplanan ilaç paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunları herkes bilsin!"

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