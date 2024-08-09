Ankaralı Turgut hastaneye kaldırıldı! Kızı sevenlerinden dua istedi! Turgut Karataş’ın son hali hayranlarını üzdü

Ankaralı Turgut olarak bildiğimiz şarkıcı Turgut Karataş'tan kötü haber geldi. Dillere pelesenk olan şarkıları ve kendine has tavırları hafızalara kazınan ünlü şarkıcı, hastaneye kaldırıldı. Ankaralı Turgut'un kızı ise babasının hastane odasında çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak sevenlerinden dua istedi. Şarkıcının son hali ise hayranlarını üzdü.
Dillere pelesenk olan şarkıları ve kendine has tavırları ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ankaralı Turgut'tan kötü haber geldi.
Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş, hastaneye kaldırıldı.
Ankaralı Turgut'un kızı ise babasının hastane odasında çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak sevenlerinden dua istedi.