Anıl İlter voleybolcu güzel ile evinin bahçesinde aşk yaşadı! 1 kız babası oyuncu Anıl İlter'in yeni sevgilisi bakın kim çıktı!

Anıl İlter voleybolcu güzel ile evinin bahçesinde aşk yaşadı! 1 kız babası oyuncu Anıl İlter yeni sevgilisi ile aşkını sosyal medyadan paylaştığı bir video ile ilan etti. 2019 yılında 10 yıllık eşi İpek İlter'den sürpriz bir kararla boşanan ve bu evlilikten Nil adında bir kızı bulunan Anıl İlter'in sevgilisi bakın hangi sarışın voleybolcu çıktı!

13.05.2021 17:26 - Son Güncelleme: 13.05.2021 17:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





