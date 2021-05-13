Anıl İlter voleybolcu güzel ile evinin bahçesinde aşk yaşadı! 1 kız babası oyuncu Anıl İlter'in yeni sevgilisi bakın kim çıktı!
Anıl İlter voleybolcu güzel ile evinin bahçesinde aşk yaşadı! 1 kız babası oyuncu Anıl İlter yeni sevgilisi ile aşkını sosyal medyadan paylaştığı bir video ile ilan etti. 2019 yılında 10 yıllık eşi İpek İlter'den sürpriz bir kararla boşanan ve bu evlilikten Nil adında bir kızı bulunan Anıl İlter'in sevgilisi bakın hangi sarışın voleybolcu çıktı!
13.05.2021 17:26
- Son Güncelleme: 13.05.2021 17:46
Anıl İlter voleybolcu güzel ile evinin bahçesinde aşk yaşadı! 1 kız babası oyuncu Anıl İlter Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. Başrollerini Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaştığıdizide rol alan ünlü oyuncu Anıl İlter, voleybolcu Sinem Yıldız ile aşk yaşamaya başladı.
Anıl İlter, sevgilisiyle evinin bahçesinde voleybol oynarken çekildiği bir videoyu paylaştı.
İkilinin samimi pozları sonrası Sinem Yıldız'ın Anıl İlter ile sosyal medyada ilk paylaşımını 3 Şubat'ta yaptığı görüldü.
Sürpriz aşkın ardından Anıl İlter ve voleybolcu sevgilisi Sinem Yıldız'ın boyu merak konusu oldu.
İşte Anıl İlter ile voleybolcu sevgilisi Sinem Yıldız başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve boyları...