Amine Gülşe paylaştı görenler gözlerine inanamadı! Annesi kendisinin yaşlılığı bire bir kopyası... Fenerbahçeli Mesut Özil'in eşi...
Basının yakından takip ettiği ünlü ailelerden olan Özil ailesinin güzeli Amine Gülşe, sosyal medya gündeminde. Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in Fenerbahçe forması giymesi ile gündemden düşmeyen Amine Gülşe'nin güzelliği hayran bırakan cinsten... Sosyal medya paylaşımları takipçilerinin yakın markajında olan Amine Gülşe her hareketiyle olay yaratıyor. Son olarak annesiyle salladı ortalığı Amine Gülşe. 2014 Miss Turkey birincisi Amine Gülşe'nin annesi Gülter Gülşe'yi görenler, 'Genlerden gelen güzellik' diyor.
Ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Mesut Özil ile Amine Gülşe sosyal medya gündeminde... Özellikle Mesut Özil'in eşi magazin gündeminden düşmüyor. Attığı her adım takip edilen yaptığı her paylaşımla adından söz ettiren Amine Gülşe'nin annesini görenler ikilinin benzerliğine dikkat çekiyor.