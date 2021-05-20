Amine Gülşe paylaştı görenler gözlerine inanamadı! Annesi kendisinin yaşlılığı bire bir kopyası... Fenerbahçeli Mesut Özil'in eşi...

Basının yakından takip ettiği ünlü ailelerden olan Özil ailesinin güzeli Amine Gülşe, sosyal medya gündeminde. Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in Fenerbahçe forması giymesi ile gündemden düşmeyen Amine Gülşe'nin güzelliği hayran bırakan cinsten... Sosyal medya paylaşımları takipçilerinin yakın markajında olan Amine Gülşe her hareketiyle olay yaratıyor. Son olarak annesiyle salladı ortalığı Amine Gülşe. 2014 Miss Turkey birincisi Amine Gülşe'nin annesi Gülter Gülşe'yi görenler, 'Genlerden gelen güzellik' diyor.

20.05.2021 16:12 - Son Güncelleme: 20.05.2021 16:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





