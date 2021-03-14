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Amine Gülşe paylaştı '10 yıl önceki hali sandım' yorumları havada uçuştu! 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe'nin ev hali...

Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe 2018 yılında futbolcu Mesut Özil ile dünyaevine girdi, ünlü çift Mart 2020'de kızları Ela'yı kucağına aldı. Tescilli güzel Amine Gülşe, ev haliyle takipçilerinin karşısına çıktı. 27 yaşındaki Gülşe'nin fotoğrafı kısa sürede sosyal medya gündeminde yerini alırken, takipçileri '10 yıl önceki hali sandım', 'Doğal güzelliğine hayran kaldım' şeklinde yorumlarda bulundu. İşte güzelliğiyle sosyal medyayı sallayan Amine Gülşe'nin en doğal hali...

14.03.2021 16:57 - Son Güncelleme: 14.03.2021 17:08
Amine Gülşe paylaştı '10 yıl önceki hali sandım' yorumları havada uçuştu! 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe'nin ev hali...

Futbolcu Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe ev halini paylaştı, '10 yıl önceki hali sandım' yorumları havada uçuştu. 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, doğal güzelliğiyle hayran bıraktı.

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Amine Gülşe paylaştı '10 yıl önceki hali sandım' yorumları havada uçuştu! 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe'nin ev hali...

Ev haliyle takipçilerinin karşısına çıkan Amine Gülşe, doğal güzelliğiyle dikkat çekti. İşte başta Amine Gülşe olmak üzere ünlülerin en doğal halleri...

Amine Gülşe paylaştı '10 yıl önceki hali sandım' yorumları havada uçuştu! 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe'nin ev hali...

AMİNE GÜLŞE

Amine Gülşe paylaştı '10 yıl önceki hali sandım' yorumları havada uçuştu! 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe'nin ev hali...

HADİSE

Amine Gülşe paylaştı '10 yıl önceki hali sandım' yorumları havada uçuştu! 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe'nin ev hali...