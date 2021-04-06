Ameliyat olan Ajda Pekkan sağlık durumu hakkında ilk kez konuştu: Ajitasyonu sevmem, gayet iyiyim

Düzgün fiziği ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Süperstar Ajda Pekkan, dün iki dizinden ameliyat olduğu yönündeki haberlerle gündem olmuştu. Tedavi sürecinde Semiramis Pekkan'ın evinde olacağı konuşulan Ajda Pekkan, sağlık durumuyla ilgili ilk kez konuştu. Ameliyat olduğunu doğrulayan Ajda Pekkan, "Bir hafta daha istirahat edip, albüm çalışmalarıma devam edeceğim" ifadelerini kullandı. Fit vücuduyla genç kızlara taş çıkaran Ajda Pekkan şimdi çalışma azmiyle kendine hayran bıraktı.

06.04.2021 12:12 - Son Güncelleme: 06.04.2021 12:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





