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Ameliyat olan Ajda Pekkan sağlık durumu hakkında ilk kez konuştu: Ajitasyonu sevmem, gayet iyiyim

Düzgün fiziği ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Süperstar Ajda Pekkan, dün iki dizinden ameliyat olduğu yönündeki haberlerle gündem olmuştu. Tedavi sürecinde Semiramis Pekkan'ın evinde olacağı konuşulan Ajda Pekkan, sağlık durumuyla ilgili ilk kez konuştu. Ameliyat olduğunu doğrulayan Ajda Pekkan, "Bir hafta daha istirahat edip, albüm çalışmalarıma devam edeceğim" ifadelerini kullandı. Fit vücuduyla genç kızlara taş çıkaran Ajda Pekkan şimdi çalışma azmiyle kendine hayran bıraktı.

06.04.2021 12:12 - Son Güncelleme: 06.04.2021 12:12
Ameliyat olan Ajda Pekkan sağlık durumu hakkında ilk kez konuştu: Ajitasyonu sevmem, gayet iyiyim

Süperstar Ajda Pekkan, dün iki dizinden ameliyat olduğu haberleriyle hayranlarını korkutmuştu. Hürriyet'te yer alan habere göre; Ajda Pekkan sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Yaklaşık bir hafta önce operasyon geçirdiğini dile getiren Ajda Pekkan, durumunun iyi olduğunu belirtti.

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Ameliyat olan Ajda Pekkan sağlık durumu hakkında ilk kez konuştu: Ajitasyonu sevmem, gayet iyiyim

Ameliyat süreci hakkında konuşan Pekkan, "Sağ bacağımdan yaklaşık altı yıl önce Amerika'da operasyon geçirmiştim. Bu süreçte sol bacağıma aşırı yüklendiğim için sıkıntı yaşadım" dedi.

Ameliyat olan Ajda Pekkan sağlık durumu hakkında ilk kez konuştu: Ajitasyonu sevmem, gayet iyiyim

'GAYET İYİYİM'
Pekkan, bir hafta önce menisküs ameliyatı olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Gayet iyiyim ve bir hafta daha istirahat edip, albüm çalışmalarıma devam edeceğim"

Ameliyat olan Ajda Pekkan sağlık durumu hakkında ilk kez konuştu: Ajitasyonu sevmem, gayet iyiyim

Ünlü şarkıcı, tedavi sürecinin Semiramis Pekkan'ın evinde devam edeceği yönündeki iddialara ise yanıt vermeyi ihmal etmedi. Pekkan, kardeşinin evinde birkaç gün dinlendikten sonra evine geçtiğini söyledi.

Ameliyat olan Ajda Pekkan sağlık durumu hakkında ilk kez konuştu: Ajitasyonu sevmem, gayet iyiyim

'ALBÜM ÇALIŞMALARIM VAR'
Albüm çalışmaları hakkında da konuşan Pekkan, "Klip var, albüm çalışmalarım var. Bu problemin bitmesi gerekiyordu bitti. Kurtuldum yaşasın! Sporuma, sahne çalışmalarıma hemen başlayacağım. 14 Mayıs'ta Bodrum'da sahne alacağım. Gayet iyiyim, sağlıklıyım. Bana dramatik bakmasınlar, ajitasyon yapmasınlar, zaten sevmem" dedi.