Amber Heard'e Johnny Depp'ten şişeyle cinsel istismar tepeden tırnağa tüyler diken diken 'şişenin içimde kırılıp kırılmadığını bilmediğimden... '
Johnny Depp ile Amber Heard'ün kirli çamaşırları ortaya döküldü. Son iki haftadır gündemden düşmeyen Johnny Depp ve Amber Heard davasında sular durulmuyor. Depp'in uyuşturucu ve alkol kaynaklı öfke problemi olduğunu öne süren ünlü isim, şiddet gördüğünü anlatırken duygularına hakim olamayan Amber ilk kez ifade verdi. Şimdilerde birbirilerine açtıkları iftira davaları görülen ve duruşmaları canlı olarak yayınlanan Depp, Heard ve tanıkların verdikleri ifadeler akıl tutulması yaratan cinsten. Şiddet iddialarından, yatağı pislemelerine kadar pek çok skandalları ortaya çıkan eski çiftin anlattıkları adeta dizi film senaryosu gibi.
Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard, duruşmada verdi. Heard, şiddete maruz kaldığını iddia ederek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aquaman ve Danimarkalı Kız filmlerindeki rolleriyle tanınan Amber Heard, eski eşi Johnny Depp'i "üzerindeyken" kendisine şişeyle saldırmakla suçladı.
Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard dünya kamuoyunun yakından takip ettiği dava hakkında ifade verdi. Mahkemede çok çarpıcı açıklamalar yapan Heard, Johnny Depp'in kendisine votka şişesiyle cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti.
VODKA ŞİŞESİYLE CİNSEL TACİZ
Amber Heard , bir ABD mahkemesine eski kocası Johnny Depp'in kendisine votka şişesiyle cinsel tacizde bulunduğunu iddia ettiği kavgayı detaylarıyla anlattı.
Johnny Depp'in onu boynundan yakaladığını, kafasını duvara çarptığını açıklayan Heard, barikat koyarak kapının arkasında uyumak zorunda kaldığını iddia etti.