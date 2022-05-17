Amber Heard tüm dünyaya yalan söylemiş ağzıyla itiraf etti! ’Johnny Depp’in tek kuruşunu istemiyorum’ dedi paraları çatır çatır yedi

Tüm dünyanın konuştuğu ve her gün yeni bir iddianın ortaya atıldığı Johnny Depp ve Amber Heard davasını mutlaka duymuşsunuzdur. Şimdiye kadar mahkemede şiddet, aldatma, üçlü ilişki, taciz ve yatağa tuvaletini yapma gibi birçok iddia ortaya atıldı ortaya.