Amber Heard ile Cara Delevingne'ın öpüştüğü anlar ifşa oldu işte olay görüntü! 'Üçlü ilişki' iddiası ağızları açık bırakmıştı
Amber Heard ile Cara Delevingne'ın öpüştüğü anlar ortaya çıktı! 'Üçlü ilişki' iddiası ağızları açık bırakmıştı olay görüntü gündeme bomba gibi düştü. Johnny Depp ile davasında tüm kirli çamaşırları ortaya dökülen Amber Heard'ün Cara Delevingne ile öpüşürken görüntüleri basına sızdı. Johnny Depp daha önce Heard'ün üçlü ilişki yaşadığına dair iddialarda bulunmuştu. Hatta Elon Musk da bu iddianın içinde yer alan bir diğer isimdi...
23.06.2022 15:14 - Son Güncelleme: 23.06.2022 15:14
'ÜÇLÜ İLİŞKİ' İDDASININ ARDINDAN İFŞA OLAN GÖRÜNTÜ'
Amber Heard ile Cara Delevingne'ın öpüştüğü anlar ifşa oldu işte olay görüntü!
ÜÇLÜ İLİŞKİ KAYITLARI
Dünyaca ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde eski eşi Amber Heard ile devam eden mahkeme sürecinde iddialı bir kanıt sundu.
Depp, çekim için dışarıdayken Amber Heard'ün Elon Musk ve Cara Delevingne ile üçlü cinsel ilişki yaşadığını ve onları yakaladığını söyleyerek asansör kayıtlarını mahkemeye verdi.
Amber Heard'ün, Johnny Depp ile evli olduğu dönemde Cara Delevingne ile ilişki yaşadığı iddiaları uzun zamandır gündemde. Hatta bu ilişkide Elon Musk'un da olduğu gündemdeydi.