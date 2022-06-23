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Haberler Magazin Amber Heard ile Cara Delevingne'ın öpüştüğü anlar ifşa oldu işte olay görüntü! 'Üçlü ilişki' iddiası ağızları açık bırakmıştı

Amber Heard ile Cara Delevingne'ın öpüştüğü anlar ifşa oldu işte olay görüntü! 'Üçlü ilişki' iddiası ağızları açık bırakmıştı

Amber Heard ile Cara Delevingne'ın öpüştüğü anlar ortaya çıktı! 'Üçlü ilişki' iddiası ağızları açık bırakmıştı olay görüntü gündeme bomba gibi düştü. Johnny Depp ile davasında tüm kirli çamaşırları ortaya dökülen Amber Heard'ün Cara Delevingne ile öpüşürken görüntüleri basına sızdı. Johnny Depp daha önce Heard'ün üçlü ilişki yaşadığına dair iddialarda bulunmuştu. Hatta Elon Musk da bu iddianın içinde yer alan bir diğer isimdi...

23.06.2022 15:14 - Son Güncelleme: 23.06.2022 15:14
Amber Heard ile Cara Delevingne’ın öpüştüğü anlar ifşa oldu işte olay görüntü! ’Üçlü ilişki’ iddiası ağızları açık bırakmıştı

'ÜÇLÜ İLİŞKİ' İDDASININ ARDINDAN İFŞA OLAN GÖRÜNTÜ'

Amber Heard ile Cara Delevingne'ın öpüştüğü anlar ifşa oldu işte olay görüntü!

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Amber Heard ile Cara Delevingne’ın öpüştüğü anlar ifşa oldu işte olay görüntü! ’Üçlü ilişki’ iddiası ağızları açık bırakmıştı

ÜÇLÜ İLİŞKİ KAYITLARI

Dünyaca ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde eski eşi Amber Heard ile devam eden mahkeme sürecinde iddialı bir kanıt sundu.

Amber Heard ile Cara Delevingne’ın öpüştüğü anlar ifşa oldu işte olay görüntü! ’Üçlü ilişki’ iddiası ağızları açık bırakmıştı

Depp, çekim için dışarıdayken Amber Heard'ün Elon Musk ve Cara Delevingne ile üçlü cinsel ilişki yaşadığını ve onları yakaladığını söyleyerek asansör kayıtlarını mahkemeye verdi.

Amber Heard ile Cara Delevingne’ın öpüştüğü anlar ifşa oldu işte olay görüntü! ’Üçlü ilişki’ iddiası ağızları açık bırakmıştı

Dünyanın en zengin insanı olan Musk, Amber Heard ve Cara Delevingne ile üçlü ilişki yaşadığını yalanladı. Teknoloji milyarderi, Cara Delevingne ile hiçbir zaman yakınlaşmadığını ve onun da bunu doğrulayacağını ifade etti.

Amber Heard ile Cara Delevingne’ın öpüştüğü anlar ifşa oldu işte olay görüntü! ’Üçlü ilişki’ iddiası ağızları açık bırakmıştı

Amber Heard'ün, Johnny Depp ile evli olduğu dönemde Cara Delevingne ile ilişki yaşadığı iddiaları uzun zamandır gündemde. Hatta bu ilişkide Elon Musk'un da olduğu gündemdeydi.

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