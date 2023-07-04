Aman Şeyma görmesin! Acun Ilıcalı sevgilisi ile kızı Melisa'yı paylaştı sosyal medya çalkalandı "Şeyma kıskanır" Ayça Çağla Altunkaya...
Üç kez nikah masasına oturan Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerekleştirdi. Şeyma ile boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. 4 kızı bulunan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı sık sık kızlarını sosyal medya hesabından paylaşıyor. Ilıcalı son olarak kızı Melisa ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'yı paylaştı. Bu paylaşım sonrası "Aman Şeyma görmesin" yorumları yapıldı.
04.07.2023 08:46 - Son Güncelleme: 04.07.2023 08:46
Banu, Yasemin, Leyla ve Melisa adında 4 kız babası olan Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabında sık sık kızlarıyla paylaşım yapıyor.
İŞTE O PAYLAŞIMLAR
Acun Ilıcalı 24. yaşına giren sevgilisi Altunkaya ve Şeyma Subaşı'dan olan kızı Melisa ile mutluluk pozu verdi.