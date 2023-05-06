Aman kayınvalide görmesin! Alişan'ın eşi Buse Varol evlilik yıl dönümü paylaşımına öyle bir not düştü ki herkes şok "Bu yorum olmamış..."
Ünlü türkücü Alişan ile 2018 senesinde nikah masasına oturan Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı dünyaya getirmişti. Varol, 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ve bilhassa Instagram hesabında yayınladığı aile pozlarıyla adından söz ettiren Varol'un bir süre önce kayınvalidesi Suzan Tektaş'la sorunlar yaşadığı iddia edilmişti. Bu iddiaları Alişan yalanlamıştı yalanlamasına ancak Buse Varol öyle bir evlilik yıl dönümü paylaşımı yaptı ki iddialar yeniden alevlendi. İşte o paylaşım.
06.05.2023 12:55 - Son Güncelleme: 06.05.2023 12:55
"Buse samimi görünmüyor, fırsat bulunca gidecekmiş gibi duruyor" yorumuna Alişan'ın annesi Suzan Tektaş'tan beğeni gelmişti. Yapılan yorumu beğenen Suzan Tektaş gündem olmuştu.
Bir diğer iddia ise Buse Varol'un, Alişan'ın vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve ve kızlarına çok fazla para harcamasından ötürü rahatsızlık duyduğu bu yüzden iki eltinin arasının açık olduğu yönündeydi.