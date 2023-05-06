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Haberler Magazin Aman kayınvalide görmesin! Alişan'ın eşi Buse Varol evlilik yıl dönümü paylaşımına öyle bir not düştü ki herkes şok "Bu yorum olmamış..."

Aman kayınvalide görmesin! Alişan'ın eşi Buse Varol evlilik yıl dönümü paylaşımına öyle bir not düştü ki herkes şok "Bu yorum olmamış..."

Ünlü türkücü Alişan ile 2018 senesinde nikah masasına oturan Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı dünyaya getirmişti. Varol, 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ve bilhassa Instagram hesabında yayınladığı aile pozlarıyla adından söz ettiren Varol'un bir süre önce kayınvalidesi Suzan Tektaş'la sorunlar yaşadığı iddia edilmişti. Bu iddiaları Alişan yalanlamıştı yalanlamasına ancak Buse Varol öyle bir evlilik yıl dönümü paylaşımı yaptı ki iddialar yeniden alevlendi. İşte o paylaşım.

06.05.2023 12:55 - Son Güncelleme: 06.05.2023 12:55
Aman kayınvalide görmesin! Alişan’ın eşi Buse Varol evlilik yıl dönümü paylaşımına öyle bir not düştü ki herkes şok Bu yorum olmamış...

Mutlu evliliklerini Burak ve Eliz adındaki iki çocukla taçlandıran Alişan, Buse Varol çifti magazin dünyasının en çok konuşulan ikilisi olarak dikkat çekiyor... Buse Varol'un 6. evlilik yıl dönümleri için yaptığı bir paylaşıma yazdığı yorum sosyal medyayı salladı. İşte detaylar...

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Aman kayınvalide görmesin! Alişan’ın eşi Buse Varol evlilik yıl dönümü paylaşımına öyle bir not düştü ki herkes şok Bu yorum olmamış...

Geçmişte ilişkilerinde kısa süreli çatırdamalar yaşayan çift engelleri aşarak ilişkilerini devam ettirme kararı almışlardı.

Aman kayınvalide görmesin! Alişan’ın eşi Buse Varol evlilik yıl dönümü paylaşımına öyle bir not düştü ki herkes şok Bu yorum olmamış...

Ünlü çift son dönemde aile sorunlarıyla gündeme gelmişti.

Aman kayınvalide görmesin! Alişan’ın eşi Buse Varol evlilik yıl dönümü paylaşımına öyle bir not düştü ki herkes şok Bu yorum olmamış...

"Buse samimi görünmüyor, fırsat bulunca gidecekmiş gibi duruyor" yorumuna Alişan'ın annesi Suzan Tektaş'tan beğeni gelmişti. Yapılan yorumu beğenen Suzan Tektaş gündem olmuştu.

Aman kayınvalide görmesin! Alişan’ın eşi Buse Varol evlilik yıl dönümü paylaşımına öyle bir not düştü ki herkes şok Bu yorum olmamış...

Bir diğer iddia ise Buse Varol'un, Alişan'ın vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve ve kızlarına çok fazla para harcamasından ötürü rahatsızlık duyduğu bu yüzden iki eltinin arasının açık olduğu yönündeydi.

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