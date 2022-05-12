Aman Eda Hanım ne yapıyorsunuz! Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'dan karın kası şovu 'baklavaları sayıyoruz maşallah'
Ekranların sevilen yüzü Esra Erol, özel hayatı da yakından takip edilen bir isim. O da bu ilgiye paralel olarak sık sık ailesine yer veriyor Instagram hesabında. Kayıpları buluyor, zor durumda olanlara yardım ediyor, sosyal sorumluluk projelerine imza atıyor. Esra Erol'un 10 parmağında 10 marifet adeta. Hafta içi her gün atv ekranlarında canlı yayında pek çok insanın derdine derman olan Esra Erol, Müge Anlı'yla beraber Türkiye'nin en çok güvendiği isimlerden biri. Özel hayatı da gıptayla takip edilen Esra Erol'un 2 kız kardeşi var. Bihter Erol ve Eda Erol da sosyal medyada çok dikkat çekerken Eda Erol her paylaşımıyla olay yaratıyor.
12.05.2022 11:13 - Son Güncelleme: 12.05.2022 11:13
Türk televizyonların çok sevilen ve çok güvenilen yüzlerinden biri Esra Erol. Gerek yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri, gerek hayatına dokunduğu kişilerle binlerce hayır duası alıyordu. Özel hayatı da dikkat çeken Esra Erol dışında dikkat çeken bir isim daha var.