Aman Eda Hanım ne yapıyorsunuz! Esra Erol’un kardeşi Eda Erol’dan karın kası şovu ’baklavaları sayıyoruz maşallah’

Türk televizyonların çok sevilen ve çok güvenilen yüzlerinden biri Esra Erol. Gerek yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri, gerek hayatına dokunduğu kişilerle binlerce hayır duası alıyordu. Özel hayatı da dikkat çeken Esra Erol dışında dikkat çeken bir isim daha var.